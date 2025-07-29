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小馬可仕被指對大陸放軟 菲官員：南海立場不變

中央社／ 馬尼拉29日專電
菲律賓總統小馬可仕。圖／歐新社
菲律賓總統小馬可仕。圖／歐新社

菲律賓總統小馬可仕昨天發表國情諮文，被認為抗中姿態變軟，菲律賓總統府與軍方今天強調，菲律賓的南海立場不變，會繼續捍衛國家的主權與權利。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在眾議院發表任內第4次國情諮文，沒有提及南海爭議，重申菲律賓「做所有人的朋友，不與人為敵」，在捍衛疆土和國家利益的事務上會「保持克制與耐心」。

在大約1小時10分鐘的演說中，小馬可仕沒有明確提到菲律賓與中國之間的南海爭議，有民眾解讀小馬可仕對中國放軟姿態，擔心他會在南海爭議上退讓。

總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）今天面對菲律賓媒體詢問時回應，菲律賓政府在「西菲律賓海」的立場維持不變，並沒有變得躊躇不前。

貝沙明說，菲律賓對中國依然友好，但中國必須有相應的回報，如果中國繼續侵犯菲律賓主權，小馬可仕對此「肯定不會歡迎」。

小馬可仕早在2022年7月首度發表國情諮文時，就曾提到與人為善、不樹敵的政策，但也多次在公開演說中強調，國家領土「寸土不讓」。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（FrancelMargareth Padilla）今天也在例行記者會上矢言，軍方會「一如既往」地捍衛國家主權，並稱小馬可仕對此的指示相當明確。

小馬可仕在發表國情諮文的一週前赴美訪問，川普在記者會上說，美國不在意菲律賓與中國交好，菲律賓外交政策自主，可以做任何事情讓自己再次偉大。

菲律賓依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享向南海延伸200海里專屬經濟海域的資源，並將這片海域稱為「西菲律賓海」。

中國則以10段線和歷史依據聲索南海大部分區域，與菲律賓主張擁有的海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷，菲律賓海軍、海岸防衛隊和漁業局多次指控中方船艦衝撞、噴射強力水柱，阻擾菲方運捕和科學研究活動。

南海 菲律賓 小馬可仕

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