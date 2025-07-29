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克什米爾26死恐攻案 印度擊斃3名涉案巴基斯坦槍手

中央社／ 新德里29日綜合外電報導

印度控制的克什米爾地區4月發生恐攻，造成26人死亡。印度內政部長夏哈今天表示，印度安全部隊昨天已擊斃3名參與該行動的槍手，其中有2人來自巴基斯坦恐怖組織。

4月22日在印控克什米爾（Kashmir）旅遊景點發生恐攻事件，造成26人死亡，如今已過3個月。法新社報導，3名參與其中並全副武裝的恐怖分子，昨天在1項軍事行動中遭格斃。

夏哈（Amit Shah）說：「我想告訴國會，在貝薩蘭山谷（Baisaran Valley）發動攻擊的3名恐怖分子都已遭擊斃。」「印度安全機構掌握詳細證據，顯示他們參與這次恐怖攻擊。」

他指出，這3人皆為巴基斯坦籍，其中2人為聯合國認定的巴基斯坦恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LET）成員。

軍方透過聲明表示，昨天的軍事行動位於達奇加姆（ Dachigam）山區，離克什米爾首府斯利那加（Srinagar）約30公里。

4月的恐攻事件發生於克什米爾度假勝地巴哈甘（Pahalgam），當時民眾看見槍手從草叢中冒出來，接著持長槍掃射。受害者除了1名尼泊爾男性外，其餘皆為印度人。

印度指控巴基斯坦背後支持這起恐攻，但巴基斯坦否認。5月時，擁核的印巴雙方展開為期4天的激烈交火，造成逾70人喪命。

自1947年印度與巴基斯坦脫離英國殖民獨立以來，穆斯林為主的喀什米爾一直處於分治狀態。兩國均聲稱對該地區擁有全部主權，並因此爆發過兩次戰爭和多次衝突。

印度 恐攻 巴基斯坦

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