為加薩情勢施壓 歐盟擬暫停提供以色列新創資金

歐盟執行委員會今天提議，暫停讓以色列取得歐盟的科技新創企業資金。隨著加薩嚴重的人道局勢惡化，各界要求對以色列採取具體行動的壓力也與日俱增。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）在聲明中表示：「儘管以色列已宣布，將每日在加薩暫停戰鬥以進行人道救援…但局勢依然嚴峻。」

歐盟執委會表示：「擬議的暫停（提供以色列資金）行動，是一項具針對性、可恢復的舉措。」

這項局部暫停以色列參與歐盟龐大的「地平線」（Horizon）研究計畫的建議，明天將由歐盟27個國家進行討論。此一建議須獲得大多數成員國批准，才能生效。

歐盟內部分裂為兩派，一派堅定支持以色列，一派則更傾向巴勒斯坦人，因此在加薩衝突問題上難以採取行動。

布魯塞爾當局表示，這項提案意味著，歐盟將暫停供應資金給以色列涉及無人機技術、網路安全和人工智慧等領域的新創公司。

2024年，就爭取相關資金的公司家數計算，以色列與德國、法國並列前三大國家。

由於加薩200萬多人口面臨饑荒與營養不良，以色列週末屈服於國際壓力，宣布每天將在部分地區實施「戰術性暫停」戰鬥。