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以色列人權組織首度發聲 控對加薩實施種族滅絕

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導
飢餓的加薩人民26日在搶外界援助的食物。(美聯社)
飢餓的加薩人民26日在搶外界援助的食物。(美聯社)

以色列兩大人權組織今天表示，以色列正對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕，這是以色列社會主要輿論首次發出如此強烈的指控，不過官方對此批評嚴厲否認。

路透社報導，以色列「貝塞林」（B'Tselem）與「以色列關心人權醫師組織」（Physicians for HumanRights Israel）兩大人權團體在耶路撒冷舉行記者會發表各自報告，指稱以色列正在「採取協同、蓄意行動，摧毀加薩走廊（Gaza strip）巴勒斯坦社會」。

以色列人權團體貝塞林執行董事諾瓦克（YuliNovak）表示：「我們今天發布這份報告是之前從未想過會寫的…加薩人民流離失所、飽受轟炸和飢餓之苦，他們的人性和權利遭徹底剝奪。」

以色列關心人權醫師組織關注加薩醫療系統所遭受的破壞，他們指稱「以色列以蓄意且系統性行動，摧毀加薩的醫療基礎設施」。

以色列自加薩戰爭初期，對種族滅絕的指控即予以駁斥，包括南非向海牙國際法院（International Courtof Justice）所提訴訟，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）以「令人憤慨」譴責此事。

以色列政府發言人表示，人權組織今天所提指控「毫無根據」。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）說：「根本沒有任何意圖如此。意圖是種族滅絕指控的關鍵…如果存在這樣的意圖，那麼一個國家還提供190萬噸援助物資，其中大部分是糧食，這根本說不通。」

以色列軍方發言人尚未立即回應置評請求。

種族滅絕的指控在以色列尤其嚴重，因為這個概念源自於納粹大屠殺後猶太法律學者的研究成果。以色列官員過去曾表示，使用種族滅絕一詞來攻擊以色列是誹謗與反猶太主義。

去年12月，國際特赦組織（Amnesty International）宣布以色列犯下種族滅絕罪行時，以色列外交部稱其為「極其惡劣的狂熱組織」。

根據以色列統計，2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領導的武裝人員襲擊以色列邊境社區，造成1200人死亡，其中大部分是平民，並將251名人質帶回加薩，以色列隨後對加薩發動戰爭。

以色列經常將哈瑪斯的攻擊描述為種族滅絕，因為這是自大屠殺以來，猶太人傷亡最慘重的一天。

據加薩衛生官員稱，自那時起，以色列的攻勢已在加薩造成近6萬人死亡，其中大部分是平民，加薩大部分地區化為廢墟，超過200萬居民幾乎全部流離失所。

猶太 人權 以色列 加薩走廊

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