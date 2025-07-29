金與正：北韓為核武國家 川普必須接受新現實

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓今天表示，美國必須接受，自兩國領導人過去舉行3次峰會以來，現實情況已經改變，未來任何對話都無法終結北韓的核子計畫。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）在北韓中央通信社刊登的聲明中說，她承認金正恩與美國總統川普之間的私人關係「還不錯」，但若華府打算利用私人關係來終結北韓的核武計畫，那麼這項努力只會成為「笑柄」。據信金與正是代金正恩發言。

她說：「如果美國不接受已經改變的現實，堅持於失敗的過去，那麼北韓與美國的會晤，仍將只是美國單方面的『想望』而已。」

她表示，自從金正恩與川普在川普第一個任期內舉行3次會談以來，北韓作為核武國家的能力，以及地緣政治環境，都發生徹底變化。

她說：「任何否認北韓核武國家地位的企圖…都將被斷然拒絕。」

一名白宮官員被問到北韓這項聲明時表示，川普仍然致力於實現他在第一個任期內與金正恩舉行3次峰會時設定的目標。

這名白宮官員告訴路透社：「總統維持這些目標，而且仍願意與金正恩接觸，以實現北韓完全無核化。」