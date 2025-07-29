這種事騙不了人！連川普都看不下去 直言加薩存在「真正的飢荒」

美國總統川普28日表示，他對以色列總理內唐亞胡聲稱巴勒斯坦加薩走廊沒有飢荒的說法「並不特別信服」，隨後更直言，加薩的確存在「真正的飢荒」，並補充說，這種事「騙不了人」。

以色列時報報導，川普在蘇格蘭的私人高爾夫度假村，與英國首相施凱爾及夫人維多利亞一同接受記者提問，被問及是否相信內唐亞胡堅稱「加薩沒有飢荒」時表示：「從電視畫面來看，我不太信服，因為那些孩子看起來真的很餓。」

施凱爾的語氣則更為強烈，他說，「我認為英國民眾對螢幕播出的那些畫面感到非常反感」，但也表示，目前實際管治加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯未來不得參與任何巴勒斯坦政府。

施凱爾目前面臨國內壓力，要求效仿法國宣布承認巴勒斯坦國。他形容加薩的人道局勢是「完全無法容忍」，並說：「我們需要促使其他國家支持援助送達。沒錯，這確實需要對以色列施加壓力，因為這絕對是一場人道災難。」

被問到以色列是否還能做更多時，川普表示：「我認為以色列可以做很多事情。」他補充說，下一次與內唐亞胡通話時，他會要求內唐亞胡「確保人們拿到每一盎司糧食」。

稍後與施凱爾會談後，川普又表示：「美國將協助提供糧食，我們能拯救很多人。我是說，有些孩子的狀況，那是真正的飢荒，我看得出來，這種事騙不了人，所以我們會更加積極參與。」

他表示，美國將設立「糧食中心」，並與英國以及「所有歐洲國家」共同推動，新的糧食中心也將「不設邊界」，讓人們可以直接「走進去」。