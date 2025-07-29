印度尼古巴群島爆規模6.5地震 未觸發海嘯警報

台師大女足教練周台英執行國科會精準運動專案研究計畫時，涉嫌威脅選手用抽血換學分，她參與的計畫獲國科會補助達8位數。世界各國大學等研究機構經費普遍短缺，先進國家會透過公開徵選補助學術研究，但多數計畫案優劣差距小，對申請人、審查人都是折磨。日本文部科學省近日討論用抽籤的可能性。

2025-07-29 08:00