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印度尼古巴群島爆規模6.5地震 未觸發海嘯警報

中央社／ 雅加達29日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）和海嘯警報系統（Tsunami Warning System）表示，印度尼古巴群島（Nicobar Islands）區域今天一早發生規模6.5地震，但未引發海嘯警報。

法新社報導，USGS表示，地震發生在當地時間零時12分（台灣29日清晨2時42分），震源深度10公里，震央在印尼亞齊省（Aceh）西部的沙橫（Sabang）西北西方259公里。

亞齊是2004年9.1大地震和海嘯的重災區，當年這場地震在15國造成超過22萬人喪生。

地震 海嘯 警報系統

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