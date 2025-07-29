印度尼古巴群島爆規模6.5地震 未觸發海嘯警報
美國地質調查所（USGS）和海嘯警報系統（Tsunami Warning System）表示，印度尼古巴群島（Nicobar Islands）區域今天一早發生規模6.5地震，但未引發海嘯警報。
法新社報導，USGS表示，地震發生在當地時間零時12分（台灣29日清晨2時42分），震源深度10公里，震央在印尼亞齊省（Aceh）西部的沙橫（Sabang）西北西方259公里。
亞齊是2004年9.1大地震和海嘯的重災區，當年這場地震在15國造成超過22萬人喪生。
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