川普警告伊朗若重啟核設施 美國會再度轟炸

中央社／ 英國登拜里28日綜合外電報導

美國總統川普今天警告，如果德黑蘭當局試圖重啟上個月遭到美國轟炸的核子設施，他會下令對伊朗核設施發動新的攻擊。

路透社報導，川普在蘇格蘭登拜里（Turnberry）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行會談。他向伊朗發出前述警告。

伊朗堅稱，儘管境內3處核設施遭到轟炸，他們不會放棄國內的鈾濃縮活動。伊朗否認尋求發展核子武器。

川普告訴記者，伊朗一直發出「令人不悅的信號」，任何重啟核計畫的行動都會立即被摧毀。

川普表示：「我們已經摧毀他們的核子可能性。他們可以重啟，如果他們這麼做，我們會在大家還沒反應過來就迅速將其摧毀。」

美國上個月對伊朗核設施發動空襲，華府聲稱這些核設施是伊朗發展核武計畫的一環。德黑蘭當局堅稱核計畫僅為民用目的。

伊朗 川普 核設施

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