泰國柬埔寨同意停火後 川普居功再通話兩國領袖

中央社／ 英國登拜里/布魯塞爾28日綜合外電報導

泰國柬埔寨領袖今天稍早宣布停火後，美國總統川普表示，他已經跟兩位領導人通話，並就雙方達成停火居功。

法新社報導，川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文：「剛才跟泰國代理總理和柬埔寨總理談過。我很高興地宣布，在川普總統介入後，兩國達成了停火與和平。恭喜大家！」

他還說：「我已經指示我的貿易團隊重啟貿易談判。」

川普26日曾指出，他先後跟柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）和泰國代理總理普譚（PhumthamWechayachai）通話要求停火，美國正與雙方貿易磋商，若雙方持續交火，就不願與任何一方達成協議。

泰國與柬埔寨的邊境衝突延燒5天後，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天也讚揚兩國同意停火。

卡拉斯在社群媒體X平台發文寫道：「在數天致命衝突後，柬埔寨與泰國的停火協議是一大突破。兩國真誠履行協議至關重要。」

普譚與洪馬內今天稍早在馬來西亞舉行停火談判，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）於會後宣布，泰柬兩國無條件停火，自7月28日午夜24時生效。

泰國 柬埔寨 馬來西亞

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