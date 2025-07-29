李在明盼緩解兩韓緊張 金與正：沒興趣

韓聯社報導，南韓總統李在明廿八日強調透過營造和平氣氛與北韓恢復信任的重要性。南韓新任統一部長鄭東泳當天也說，他計畫向李在明提議調整南韓與美國的聯合軍演。

鄭東泳說，李在明政府的路線顯然會和前總統尹錫悅不同，「尹任內對韓美軍演的政策路線，將不會繼續」。

韓聯社指，美韓擬八月中開始年度「乙支自由護盾」大規模軍演。

中央社報導，進步派的李在明六月初當選總統後已矢言改善兩韓關係，他曾說將尋求與北韓不設前提展開對話，以打破保守派尹政府執政時，兩韓關係陷入數年來最低點的僵局。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正廿八日稍早透過北韓國營媒體朝中社發表評論說，北韓對南韓提出的任何和解政策或提議毫無興趣。這是她首次回應李在明的和平呼籲。

金與正說，李在明承諾堅守美韓安全同盟的立場，顯示他與具敵意的尹錫悅相同，「若南韓以為只靠幾句感性話語，就能扭轉其行動帶來的一切後果，那將是再嚴重不過的誤判」。

為緩解兩韓緊張，李在明政府已停止邊境的反北韓宣傳廣播，並禁止民間運動人士空飄會激怒平壤的傳單。

但金與正聲明，這些舉措不代表兩韓關係將回暖，僅是撤銷南韓原本就不該採取的惡意行動；兩韓已不再是「同族」關係，「無論首爾採取什麼政策或提出什麼方案，我們都不感興趣」，平壤不會與南韓談判，兩韓沒理由會面。