檢討聲不斷！石破茂表態留任 自民黨懇談會支持者少

日本自民黨廿八日舉行國會兩院黨籍議員懇談會，兼任自民黨總裁的首相石破茂在會中表明，將履行與美國總統川普達成的美日貿易協議，並尋求黨內對他在七月參議員選舉敗選後決定續任這兩個職位的理解。

會中檢討聲不斷，原定開兩小時，但約四個半小時才結束，有二三六人出席，占黨籍國會議員的七成多，達六十四人發言。會後石破對媒體說，黨內同志進行非常詳盡的討論，他續任黨公職的方向沒變，會中「有各種意見，將好好考慮這些意見，希望今後做出適切的判斷」。

日本產經新聞廿八日引述出席者報導，會中挺石破的不多，反對他留任黨公職的人占多數。有幾連霸的參議員要求他立刻請辭；被視為「後石破」時期總裁熱門人選之一的青壯派眾議員則說，參議員選舉結果，是人民所下的最後通牒。

該懇談會於同日下午三時卅分（台灣時間二時卅分）在東京千代田區永田町的自民黨中央黨部八樓會議室舉行。對該黨在參議員改選和補選大敗的結果，石破坦言極為嚴峻，「我們喪失很多席，我由衷感到抱歉，也想深入思考為何會有如此結果」。

石破說，政府必須對國家及其方向和人民承擔責任，如今美日關稅談判已告一段落，為了確保協議能落實，必須全力以赴。他還說，此次參議員選舉引發對未來日本農業政策的省思，包含增產稻米、提高農民收入、社會保障與稅改，皆須嚴肅看待。最重要的是，唯有透過徹底且真誠的討論，才能讓民眾感受到本黨了解大家的期望及心聲。

自民黨幹事長森山裕也表示，將成立「參議院選舉總結委員會」，以分析選舉結果相關問題，彙整後預計八月中做成報告，屆時會說明自己身為幹事長的個人責任問題。

參議員選舉結果廿一日底定後，自民黨內就出現各種聲音，例如黨魁本來就該為了敗選負責，或本黨自前年以來就因黨籍國會議員將政治獻金中飽私囊的醜聞而失去民心，不能將責任都推給石破一人。

根據日本每日新聞廿七日公布的最新民調，最適合擔任首相的人選仍是石破，自民黨籍前經濟安保擔當大臣高市早苗排第二，但兩人的支持率均不高，分別為兩成及一成五。

自民黨籍農林水產大臣小泉進次郎及國民民主黨代表玉木雄一郎皆為百分之八，並列第三。