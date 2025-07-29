以色列暫停戰鬥 逾百輛卡車糧食送進加薩

以色列當局廿八日說，以軍廿七日起在加薩三個指定區域「戰術性暫停」軍事行動的第一天，聯合國和援助機構在加薩發送逾百輛卡車的糧食。加薩衛生部廿八日說，過去廿四小時加薩仍有十四人死於營養不良相關原因。

美國總統川普廿八日在英國蘇格蘭登拜里的川普家族企業高球度假村說，加薩人現在需要食物和安全，也說他已經告訴以色列總理內唐亞胡，與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的停火和人質談判上周破局後，在加薩對抗哈瑪斯的作戰必須有所改變。

川普也說，加薩首要之務是讓民眾吃飽，他此刻不會就對巴人建國問題選邊站。川普廿八日會晤英國首相施凱爾時也說，美國已提供六千萬美元人道援助，其他國家也要挺身而出。施凱爾對此贊同，表示英國人在電視看見加薩處境都感到震驚。

川普廿七日已說，美國將提供加薩更多人道援助，希望其他國家參與，以色列也必須決定在加薩接下來的行動。川普說，確保哈瑪斯釋放扣押在加薩的以色列人質至關重要，並說哈瑪斯對此「態度突然轉硬」，不想釋放人質，因此以色列必須做出決定，「我知道若是我會怎麼做，我不認為適合說出來」。

以色列廿七日宣布，會在加薩特定地區每天暫停軍事行動十小時（上午十時至晚間八時），以讓救援物資流通。約旦與阿拉伯聯合大公國也開始對加薩空投糧食。以國國防部人道單位「領土內政府活動協調局」在社群媒體Ｘ說，聯合國和國際組織廿七日集配逾一百二十輛卡車的糧食援助。

加薩衛生部廿八日則說，以軍在暫停軍事行動期間外的襲擊，已導致至少卅四人死亡。

以色列三月至五月全面封鎖援助，加劇加薩人道問題，封鎖解除後送進加薩的援助物資仍遠少於援助團體認為需要的量。世衛組織廿七日警告，加薩營養不良率達到「驚人」程度，「這場危機完全可避免。蓄意阻擋並拖延發放大批糧食、醫療與人道援助，已導致大量人命損失」。

世衛聲明，今年已記錄到七十四起營養不良相關死亡案例，六十三起發生在七月，包括廿四名五歲以下兒童、一名五歲以上兒童和卅八名成人。世衛並說自六月以來，在加薩市，六至五十九個月齡兒童的急性營養不良率已增加三倍，且很可能被低估。

聯合國世界糧食計畫署也指，三分之一加薩居民斷糧多日，四十七萬人正忍受饑荒般狀態。