自家人也看不下去 以色列2個主要人權組織控以對加薩實施種族滅絕

英國天空新聞報導，以色列兩個主要人權組織「貝塞林」（B'Tselem）和「人權醫師組織」（PHR）指控，以色列正對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕。他們28日早上發布的報告指出，以色列針對之所以針對加薩的平民，只因為他們是巴勒斯坦人。

「貝塞林」的主任諾瓦克（Yuli Novak）表示，「我們看到的是一個明顯、故意針對平民的襲擊，為了摧毀一個團體」，他也呼籲立即採取行動。

「人權醫師組織」表示，以色列軍事行動顯示出「故意且系統性摧毀加薩醫療保健和維生系統」的證據。

這兩個人權組織都表示，以色列的西方盟國正支持這種種族滅絕行動，他們對加薩發生的苦難負有共同責任。

諾瓦克說：「如果沒有西方世界的支持，這一切不可能發生。任何一位不盡全力去制止這種狀況的領袖，都是這場恐怖災難的幫凶。」

以色列先前就已堅決否認實施種族滅絕。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯表示，出自這兩個人權組織的報告是「來自以色列社會內部明確且毫不含糊的證詞，證明占領政權對我們的人民所犯下的重大罪行」。