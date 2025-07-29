胡塞揚言攻擊以國海域船隻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

葉門武裝組織「青年運動」（Houthi，或譯胡塞組織）揚言，將攻擊與以色列港口有往來的企業船隻，升高軍事行動，藉此加強施壓以色列放寬對加薩走廊的限制。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）在電視談話中表示：「所有成為目標的船隻，在任何我們武裝部隊能及之處都將遭到攻擊。」「只要對加薩的侵略停止，並且解除封鎖，我們的所有軍事行動將立刻停止。」

青年運動組織在2014年掌控葉門首都沙那，隨著以色列與控制加薩的哈瑪斯於2023年10月爆發戰爭後，開始對以色列以及紅海的商船發動攻擊。

以往每年有超過2兆美元的全球海運貿易量通過葉門沿岸，多數為途經蘇伊士運河並往返歐洲與亞洲的船隻。

然而自青年運動發動攻擊以來，該水域航運量暴減約70%，儘管2025年攻擊趨緩，但航運量依然低迷。

以色列自今年3月2日封鎖加薩以來，加薩饑荒的情況日益嚴重。

青年 運動 以色列

延伸閱讀

緩解飢荒 以暫停部分戰鬥：加薩3區 每日人道停火10小時

世衛：加薩營養不良達驚人程度 援助遲滯奪人命

內唐亞胡首談戰術停火：聯合國不再有藉口稱人道援助進不去

加薩談判破裂 川普：哈瑪斯找死 他們高層將被獵殺

相關新聞

胡塞揚言攻擊以國海域船隻

葉門武裝組織「青年運動」（Houthi，或譯胡塞組織）揚言，將攻擊與以色列港口有往來的企業船隻，升高軍事行動，藉此加強施...

以色列暫停戰鬥 逾百輛卡車糧食送進加薩

以色列當局廿八日說，以軍廿七日起在加薩三個指定區域「戰術性暫停」軍事行動的第一天，聯合國和援助機構在加薩發送逾百輛卡車的...

李在明盼緩解兩韓緊張 金與正：沒興趣

韓聯社報導，南韓總統李在明廿八日強調透過營造和平氣氛與北韓恢復信任的重要性。南韓新任統一部長鄭東泳當天也說，他計畫向李在...

檢討聲不斷…石破茂表態留任 自民黨懇談會支持者少

日本自民黨廿八日舉行國會兩院黨籍議員懇談會，兼任自民黨總裁的首相石破茂在會中表明，將履行與美國總統川普達成的美日貿易協議...

自家人也看不下去 以色列2個主要人權組織控以對加薩實施種族滅絕

英國天空新聞報導，以色列兩個主要人權組織「貝塞林」（B'Tselem）和「人權醫師組織」（PHR）指控，以色列正對加薩的...

石破茂續任仍有人支持 共同社點出部分選民心態：憂政權右傾

日本執政聯盟自民黨、公明黨未能在21日的參議院選舉保住席次過半，首相石破茂仍表示有意續任首相，自民黨內外都有人反彈，但社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。