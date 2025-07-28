歐盟與美達成貿易協議　成員國反應不一

歐洲聯盟（EU）與美國上週末敲定貿易協議後，法國、德國、西班牙及義大利等歐盟成員國領袖對這項協議的反應不一。

法新社報導，法國總理白胡（Francois Bayrou）與其他政治人物今天嚴詞批評這項協議。白胡針對昨天達成的協議在社群媒體平台X寫道：「這是黑暗的一天，自由人民組成的聯盟團結起來確認他們的價值觀並捍衛利益時，卻被迫屈服。」

美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天敲定貿易協議，美方將對歐盟輸美商品課徵15%基準關稅。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天並未對這項事關重大的協議立即做出回應，引發政壇許多人士批評。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天也說，他支持這項協議，但「不帶有任何熱情」。

桑傑士在記者會中表示：「我重視歐盟執委會主席抱持的建設性和談判態度。無論如何，我支持這項貿易協議，但不帶有任何熱情。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）倒是對這項協議表示歡迎，她今天說該協議避免了「可能造成莫大損害」的後果，但也補充說她需要「仔細研究協議細節」。

梅洛尼強調，她對歐盟與美國貿易協議拍板持「積極正面」態度。

右翼的德國另類選擇黨（AfD）共同領導人韋德爾（Alice Weidel）則在X發文指出，這「根本不是一項協議，而是對歐洲消費者與生產者賞一巴掌」！

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨天對這項協議表示歡迎，他認為該協議避免「大西洋兩岸貿易關係無謂惡化」，不過德國許多行業對該協議嗤之以鼻。

在歐盟與美國達成的貿易協議宣布不久後，梅爾茨發表聲明說：「儘管我希望跨大西洋兩岸貿易能取得更多緩解措施，但我們仍然成功維護自身的根本利益。」

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒（HildegardMueller）今天表示，根據這項新的貿易協議，出口至美國的汽車將被課徵15%關稅，對德國車廠構成「負擔」。

歐盟首席談判官員表塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天出面捍衛這項旨在避免歐洲商品遭課更高關稅的貿易協議，他說「這是我們在極為艱困的情況下拿到的最佳協議」。

他對記者表示：「我百分之百肯定，這項協議總比（歐盟）跟美國打貿易戰來得好。」