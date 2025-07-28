快訊

川普宣稱：未與美國達成協議國家 將被課15至20%關稅

財部擬修法 無論配偶有無拋棄繼承擬制遺產仍須繳稅

特斯拉捨台積電改抱三星 陸行之分析原因有五

歐盟與美達成貿易協議　成員國反應不一

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
美國總統川普（右）與歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日在蘇格蘭會晤，並宣布美國與歐盟達成貿易協議。（路透）
美國總統川普（右）與歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日在蘇格蘭會晤，並宣布美國與歐盟達成貿易協議。（路透）

歐洲聯盟（EU）與美國上週末敲定貿易協議後，法國德國西班牙義大利歐盟成員國領袖對這項協議的反應不一。

法新社報導，法國總理白胡（Francois Bayrou）與其他政治人物今天嚴詞批評這項協議。白胡針對昨天達成的協議在社群媒體平台X寫道：「這是黑暗的一天，自由人民組成的聯盟團結起來確認他們的價值觀並捍衛利益時，卻被迫屈服。」

美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天敲定貿易協議，美方將對歐盟輸美商品課徵15%基準關稅。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天並未對這項事關重大的協議立即做出回應，引發政壇許多人士批評。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天也說，他支持這項協議，但「不帶有任何熱情」。

桑傑士在記者會中表示：「我重視歐盟執委會主席抱持的建設性和談判態度。無論如何，我支持這項貿易協議，但不帶有任何熱情。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）倒是對這項協議表示歡迎，她今天說該協議避免了「可能造成莫大損害」的後果，但也補充說她需要「仔細研究協議細節」。

梅洛尼強調，她對歐盟與美國貿易協議拍板持「積極正面」態度。

右翼的德國另類選擇黨（AfD）共同領導人韋德爾（Alice Weidel）則在X發文指出，這「根本不是一項協議，而是對歐洲消費者與生產者賞一巴掌」！

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨天對這項協議表示歡迎，他認為該協議避免「大西洋兩岸貿易關係無謂惡化」，不過德國許多行業對該協議嗤之以鼻。

在歐盟與美國達成的貿易協議宣布不久後，梅爾茨發表聲明說：「儘管我希望跨大西洋兩岸貿易能取得更多緩解措施，但我們仍然成功維護自身的根本利益。」

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒（HildegardMueller）今天表示，根據這項新的貿易協議，出口至美國的汽車將被課徵15%關稅，對德國車廠構成「負擔」。

歐盟首席談判官員表塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天出面捍衛這項旨在避免歐洲商品遭課更高關稅的貿易協議，他說「這是我們在極為艱困的情況下拿到的最佳協議」。

他對記者表示：「我百分之百肯定，這項協議總比（歐盟）跟美國打貿易戰來得好。」

歐盟 美國 德國 法國 川普 義大利 西班牙 貿易協議 范德賴恩

延伸閱讀

談判重質不重量 美貿易代表：沒有壓力達成更多協議

美歐協議最後關頭「被加碼」？照片曝疑川普筆跡 5000億被改6000億

歐盟買能源、增投資 美課歐盟15%關稅

關稅模擬器推算：2027年全球對美出口將接近腰斬

相關新聞

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

歐盟與美達成貿易協議　成員國反應不一

歐洲聯盟（EU）與美國上週末敲定貿易協議後，法國、德國、西班牙及義大利等歐盟成員國領袖對這項協議的反應不一

石破茂續任仍有人支持 共同社點出部分選民心態：憂政權右傾

日本執政聯盟自民黨、公明黨未能在21日的參議院選舉保住席次過半，首相石破茂仍表示有意續任首相，自民黨內外都有人反彈，但社...

以色列：暫停戰鬥首日 加薩援助機構發送逾百車糧食

以色列軍方昨天起在加薩3個指定區域「戰術性暫停」軍事行動，以色列當局今天表示，暫停部分戰鬥首日，聯合國（UN）和援助機構...

自我毀滅的民主國：維琪法國的歷史教訓

今年是二戰結束80週年，當年參戰的各國紛紛紀念為自由獻身的將士們，緬懷民主戰勝獨裁的史詩。然而，也有一些值得後人警惕的歷史必須反省，例如1940年選擇向納粹投降、成立維琪政權的法國。作為西方民主的先驅，維琪法國以「民主自殺」（Democracy's Suicide）的方式背棄了法國大革命的精神，甚至淪為納粹的幫兇，參與迫害猶太人的暴行。

泰國曼谷市場6死槍擊案槍手身分曝光 曾在死者同公司工作

法新社和路透28日報導，泰國警方聲明，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場（Or Tor Kor Market）當天發生一起大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。