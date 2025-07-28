曼谷市場爆槍響含犯嫌共6死 警稱無涉泰柬衝突

泰國警方表示，1名槍手今天在首都曼谷的歐多柯市場襲擊保全人員及1名商販，槍殺5人後舉槍自盡。警方並稱本案跟當前泰國與柬埔寨的衝突無關。

路透社報導，都會區警察首長暹（Siam Bunsom）表示，槍手先殺死3名保全，再殺害跟他有私人恩怨的第4名保全，「他重新裝填子彈後衝進市場，殺死1名女商販並打傷另1人」。

從警方分享的影片中，可以看到犯嫌頭戴白色帽子、胸前掛著背包，穿越歐多柯市場（Or Tor KorMarket）的停車場。

案發當時，38歲的莊納帕（Duangnapa Yeerunsiri）和男友及妹妹剛好在市場買東西，正準備離開時，突然聽到槍響。她說槍手「連續開了多槍，所以我們趕快躲到車子裡，並迅速報了警」。

英國廣播公司（BBC）報導，泰國警方也對當地媒體說，槍手是泰國人，與市場保全發生過爭執；這起槍擊案與當前的泰柬衝突沒有關聯。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，根據救援人員的說法，事發時間為中午12時38分。警方發現身分證件及駕照，確認死亡槍手是1名61歲男性。

據傳本案源於幾年前犯嫌的車子停在市場裡被人刮到，而他又非常寶貝這輛車。犯嫌認為其中1名保全應該負責，一直懷恨在心。

歐多柯市場位於曼谷班蘇區（Bang Sue），主要販售農產品，與曼谷主要旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）相去不遠。

班蘇區警官桑儂（Sanong Saengmani）表示，沒有觀光客傷亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980