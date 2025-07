小馬可仕發表國情諮文 外交政策為人交友不為敵

在菲中兩國不時在南海發生衝突之際,菲律賓總統小馬可仕今天發表國情諮文時重申,菲律賓的外交政策維持不變,仍是「做所有人的朋友,不與人為敵」。

小馬可仕今天在眾議院發表任內第4次國情諮文說:「我們的外交政策維持不變,菲律賓是大家的朋友,菲律賓不與人為敵」。

他補充,這也將是菲律賓明年接任東南亞國家協會(ASEAN)輪值主席後的主軸。

明年的東協輪值主席原為緬甸,但東協國家因不滿意緬甸因民主進展,同意由菲律賓提早接棒。

小馬可仕也提到,菲律賓在和平與主權面對新威脅之際,也加強了準備、警覺和防衛的努力,且會保持克制與耐心,特別是在捍衛群島疆域和國家利益的工作上。

他強調,菲律賓在愈來愈多「盟友」的支持下,對於保衛疆土有更大的信心。

小馬可仕沒有提到威脅來自何方的,但菲律賓與中國的關係正因南海爭議而陷於緊張,菲律賓軍方與海岸防衛隊不時指控中方軍艦和海警船進行騷擾,或是在菲索海域作「侵犯式巡邏」。

菲律賓總統任期6年,不得連任。小馬可仕是於2022年就任,他在同年發表的國情諮文中,就已提出「做所有人的朋友,不與人為敵」(friend to all and anenemy to none)的政策。

雖然小馬可仕在防務上未作太多著墨,但菲律賓國防部長鐵歐多洛(Gilbert Teodoro)上午接受廣播電台訪問時說,在中國加速南海擴張之際,小馬可仕政府已將菲律賓的國防重心從安內轉向攘外。

鐵歐多洛引述小馬可仕之前的話說,菲律賓將堅定抵抗中國在南海菲索區域的侵犯。

菲律賓政府正加快推動軍事現代化計畫,並與更多理念相近國家簽訂防務協議,以因應中國在南海的擴張。此外,菲律賓在採購國防設備時,也更加注重與盟友之間的互通性,以提升協同作戰能力,特別是美國。