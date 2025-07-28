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小馬可仕發表國情諮文 外交政策為人交友不為敵

中央社／ 馬尼拉28日專電
菲律賓總統小馬可仕。圖／歐新社
菲律賓總統小馬可仕。圖／歐新社

在菲中兩國不時在南海發生衝突之際，菲律賓總統小馬可仕今天發表國情諮文時重申，菲律賓的外交政策維持不變，仍是「做所有人的朋友，不與人為敵」。

小馬可仕今天在眾議院發表任內第4次國情諮文說：「我們的外交政策維持不變，菲律賓是大家的朋友，菲律賓不與人為敵」。

他補充，這也將是菲律賓明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席後的主軸。

明年的東協輪值主席原為緬甸，但東協國家因不滿意緬甸因民主進展，同意由菲律賓提早接棒。

小馬可仕也提到，菲律賓在和平與主權面對新威脅之際，也加強了準備、警覺和防衛的努力，且會保持克制與耐心，特別是在捍衛群島疆域和國家利益的工作上。

他強調，菲律賓在愈來愈多「盟友」的支持下，對於保衛疆土有更大的信心。

小馬可仕沒有提到威脅來自何方的，但菲律賓與中國的關係正因南海爭議而陷於緊張，菲律賓軍方與海岸防衛隊不時指控中方軍艦和海警船進行騷擾，或是在菲索海域作「侵犯式巡邏」。

菲律賓總統任期6年，不得連任。小馬可仕是於2022年就任，他在同年發表的國情諮文中，就已提出「做所有人的朋友，不與人為敵」（friend to all and anenemy to none）的政策。

雖然小馬可仕在防務上未作太多著墨，但菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）上午接受廣播電台訪問時說，在中國加速南海擴張之際，小馬可仕政府已將菲律賓的國防重心從安內轉向攘外。

鐵歐多洛引述小馬可仕之前的話說，菲律賓將堅定抵抗中國在南海菲索區域的侵犯。

菲律賓政府正加快推動軍事現代化計畫，並與更多理念相近國家簽訂防務協議，以因應中國在南海的擴張。此外，菲律賓在採購國防設備時，也更加注重與盟友之間的互通性，以提升協同作戰能力，特別是美國。

南海 菲律賓 小馬可仕

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