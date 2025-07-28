以色列駐美大使：大陸正試圖助伊朗重建彈道飛彈計畫

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）警告，一些「令人不安的跡象」表明，中國可能正試圖協助伊朗重建其彈道飛彈計畫。這個計畫在以伊兩國最近的衝突中遭到嚴重破壞。

根據以色列新消息報網站（Ynetnews），萊特爾24日接受「美國之音」（Voice of America）訪問時表示：「有些運輸問題確實讓我們感到困擾…我們只是想確保我們要應對的不是化學品以及重建彈道飛彈計畫的能力。」他指的是中國向伊朗運送物資的報導，這些物資可能協助德黑蘭重建其飛彈能力。

在以色列的空襲據稱重創伊朗飛彈基礎設施的核心部分後，萊特爾表示，以色列現在有責任確保「中國或其他不良行為者不會協助伊朗重建其飛彈能力」。

他形容以色列對伊朗的軍事行動是一種預防性攻擊，源自以色列相信伊朗的核武與飛彈計畫對以色列的生存構成威脅。他說，此行動的目標在於削弱伊朗發展大規模毀滅性武器的能力。

當被問到以色列希望向中國傳達的立場時，萊特爾坦言，以色列無法單方面影響中國的政策。然而，他強調，以色列與美國站在同一陣線，致力於限制中國在這個地區的影響力。

他表示，「我們沒有理由不能與中國人民建立良好關係。但我們當然不希望看到中國與那些威脅我們生存的人站在一起。別忘了，即便在那場12天的戰爭之後，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）依然聲稱他的目標是摧毀以色列這個猶太國家。為什麼會有人願意與一個宣稱要摧毀一個國家的人結為夥伴？」

儘管中國公開譴責以色列對伊朗的攻擊，但在戰爭期間並未明確支持德黑蘭。然而在過去，北京曾向伊朗提供軍事技術，並與伊朗進行聯合軍演。

萊特爾也提到當下致力於營救被哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列人質，並讚揚美國特使魏科夫（SteveWitkoff）為促成停火協議所做的「超乎常人的努力」。萊特爾並批評哈瑪斯，指稱這個恐怖組織靠「死亡、謀殺與混亂」為生，並故意拖延戰爭以鞏固其權力。

談到戰爭期間伊朗境內猶太人遭逮捕一事，萊特爾表示：「絕大多數在伊朗的猶太人已經離開，其來有自。我希望並祈禱仍然留在德黑蘭的猶太人沒有受到伊斯蘭神職人員的迫害。我希望並祈禱，那些被逮捕的人已經獲釋。如果這些神職人員真要找出危害他們的人，我建議他們應該先看看自己國內，而不是針對德黑蘭的猶太社群。」