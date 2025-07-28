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厄瓜多販毒幫派爭奪控制權 14平民命喪暴力攻擊

中央社／ 基多27日綜合外電報導

厄瓜多當局表示，販毒幫派爭奪控制權之際，武裝分子今天在沿海地區發動2起攻擊事件，造成至少14名平民喪生，其中包括1名兒童。

法新社報導，總統諾波亞（Daniel Noboa）去年初向組織犯罪宣戰以來，厄瓜多已成為區域內暴力事件最猖獗的國家之一。在2024年，每10萬人就有38起謀殺案。

首起攻擊發生後，西南部小鎮埃爾恩帕爾梅（ElEmpalme）警察局長瓦倫西亞（Oscar Valencia）告訴記者，事件造成「約12人死亡，另有3人受傷」。

他還說，同一批武裝分子接著對第2批人開火，造成另2人喪命。

瓦倫西亞說，分乘2部皮卡車的槍手利用「手槍和步槍」向受害者開槍。

他說：「他們對所有人開火」，罹難者包括1名12歲男童。

值此之際厄瓜多的暴力事件激增。根據官方統計數據，2025年的1月至5月，國內已發生4051起凶殺案。

幫派 西亞 厄瓜多

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