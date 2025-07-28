德媒：德軍準備發展遠程戰鬥無人機 可深入敵境打擊

根據德國「商務日報」（Handelsblatt）今天報導，德國軍方正在準備發展遠程戰鬥無人機，可深入敵方境內打擊目標。

路透社報導，根據商務日報消息，德國空軍向幾家居領導地位的企業和新創公司發出這類無人機的開發邀請後，已有3組人馬正在研究具體概念。

消息指出，他們分別是歐洲公司空中巴士防務（Airbus Defence）攜手美國新創企業Kratos、德商萊茵金屬（Rheinmetall ）與美國無人機專門公司Anduril的組合，以及總部在德國慕尼黑的新創公司Helsing。

德國國防部向商務日報證實這類計畫的準備工作，表示已進行過初步討論，但尚未正式招標。

德國國防部和商務日報提到的公司都未回覆路透社尋求置評的電子郵件。