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美海軍上將：若不倍增造艦速度 無法向澳洲出售核潛艦

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國海軍作戰部長（Chief of Naval Operations，CNO）提名人柯德爾上將告訴國會，除非美國造艦速度加倍，否則將無法出售任何維吉尼亞級核動力潛艦澳洲，因為現階段產量連自身防衛需求都難以滿足。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國海軍艦隊司令部（US Fleet Forces Command）司令柯德爾（Daryl Caudle）出席聯邦參議院軍事委員會（SenateArmed Services Committee）海軍作戰部長任命聽證會時坦言，目前沒有什麼「靈丹妙藥」可以迅速提升美國的造艦能力。

美國當局的數據顯示，目前國內潛艦艦隊數量比目標低了1/4，而生產速度僅略微超越滿足自身國防需求所需速度的一半。

美國海軍估計，需以每年2艘的速度打造維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，才能滿足自身防禦需求，而造艦速度需要達到每年約2.33艘，才有足夠潛艦向澳洲出售。據海軍高階將領的說法，目前維吉尼亞級潛艦的造艦速度約為每年1.13艘。

柯德爾讚揚澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）水兵是「優秀的潛艦人員」。但他也指出，若美國造艦速度沒能「提升100%」，將無法履行「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議承諾，出售任何潛艦給澳洲。

柯德爾表示：「澳洲的水下作戰能力無庸置疑，但正如各位所知，（潛艦）交付速度遠未達到實現AUKUS協議第一支柱所需水準。這正由我國國防部門進行審查。」

根據AUKUS的「第一支柱」，澳洲計劃自2032年開始向美國購買3至5艘維吉尼亞級核動力潛艦。

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