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反移民示威不止 倫敦東北小鎮又有數百人上街抗議

中央社／ 27日英國艾平綜合外電報導

在警方嚴密維安下，數百名反移民和支持移民團體的示威者今天在倫敦東北方小鎮艾平遊行，當地因反移民抗議氣氛緊張。

法新社報導，這是艾平（Epping）所發生一系列示威遊行中的最新一場，在此之前，一名尋求庇護者7月稍早被捕並受到3項性騷擾指控，其中包含試圖親吻一名14歲女孩。

在警方嚴密維安下，大約只有400名來自反移民團體和支持移民團體的示威者參與遊行，警方設置路障以隔開雙方，並禁止戴口罩。

艾塞克斯（Essex）的警方表示，警方「為了保護我們的社區並快速應對任何意圖引發犯罪或暴力事件的人，採取了嚴密執法」。

示威者在被用於收容庇護者與難民的貝爾旅館（Bell Hotel）外面聚集，當地議會曾多次呼籲關閉這個旅館。

一名自稱凱西的抗議者告訴法新社：「他們是威脅，他們不知道他們是誰，他們不知道他們所允許入住這些旅館的是什麼樣的人，基本上，他們讓每個人處於險境。」

也有反對種族歧視組織「挺身對抗種族主義」（Stand Up To Racism）發起示威，他們高喊「歡迎難民來到這裡」和「誰的街道？我們的街道」等口號。

艾塞克斯警方在聲明中表示，今天有3人被捕，但整場抗議「和平結束」。

數以千計非法移民搭乘小船橫渡海峽，加上英國國內經濟惡化，部分英國民眾不滿的情緒日益高漲。

極右翼分子在社群媒體上發表煽動性言論，助長這種情緒。

去年7月29日，英格蘭西北部城市南港（Southport）發生喪心病狂的襲擊事件，3名年輕女孩遇刺身亡。

這起凶殺案震驚全國，並引發數日暴動，暴動的起因是一則錯誤的報導，這篇報導稱兇手是移民。事實上，兇手是一名在英國出生的少年，他的家人於1994年盧安達大屠殺後移居英國。

今年截至目前，已有近2萬4000名移民冒險橫渡英吉利海峽，創下歷年同期新高。

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