石破茂續任仍有人支持 共同社點出部分選民心態：憂政權右傾

日本執政聯盟自民黨、公明黨未能在21日的參議院選舉保住席次過半，首相石破茂仍表示有意續任首相，自民黨內外都有人反彈，但社群平台上支持石破續任的聲浪也不斷擴散，甚至有民眾前往首相官邸前集會聲援石破。日本共同社報導，不少人支持石破的理由是，他們擔心政權「右傾」。

500多名民眾25日晚間舉著畫有石破肖像的標語牌聚集在首相官邸前，高呼口號喊「石破別辭職」、「加油」。

共同社報導，許多民眾認為，自民黨這次在參議院席次減少，主因是政治獻金醜聞，這不是石破一個人的責任。東京都世田谷區的46歲選民繩田陽介憤慨地說：「自民黨全黨面臨逆風，卻試圖把責任全部推給一個人。」

社群媒體平台也湧現聲援石破的貼文，稱「應該辭職的是那些收取回扣的國會議員」。

另外，不少人支持石破的理由是，擔心更換首相導致日本政權「右傾化」。參加首相官邸前集會的東京都澀谷區32歲選民松山指出，考慮到在野黨參政黨在此次參院選舉中獲得的席次大幅增加，「石破繼續執政能防止國家右傾」。

極右派政黨「參政黨」參院席次從原本的一席大增至15席。路透報導，該黨在新冠肺炎疫情期間靠著YouTube平台發跡，靠著「日本優先」的訴求打入主流政治，對移民「無聲入侵」示警及承諾減稅與福利支出，也是該黨贏得支持的關鍵。

此外，共同社指出，社群媒體也有不少貼文擔心保守派的前經濟安全保障大臣高市早苗成為下任首相。法政大學教授山口二郎在社群媒體X分析：「石破獲得自由派支持，正是因為他比起右派更能讓人接受。官邸前不少集會參與者舉著批評高市的標語，還有人憂心，高市若出任自民黨總裁恐與參政黨聯合執政。」

然而，社群媒體平台有更多要求石破下台的貼文。有些貼文認為，執政聯盟選舉二連敗，「已無法獲得國民信任」；還有貼文認為，日本已與美國達成關稅協議，「石破續任的正當理由已不存在」。