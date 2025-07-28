瀨戶內海人口稀少小島 中資購地令島民不安

日本各處相繼傳出土地被中國資本收購案例。在瀨戶內海，山口縣笠佐島的部分土地被中國人收購。據了解，中資買地目的是為了興建別墅，還有中國人專程到島上參觀，引發島民不安，憂心「整座島會不會被中國人買下來」。

產經新聞報導，中國人對瀨戶內海相當關注，據稱在廣島市外海的離島，也有愈來愈多中國人前往離島購買不動產。

笠佐島距離周防大島的小松港約2公里。根據山口縣政府網站，該島面積約94萬平方公尺，島民僅有5戶7人，與本土的交通全靠每天從小松港往返島上3至4趟的聯絡船。

島上近來有一片土地被中國人購入，目前周邊樹木已經被砍伐，路已經修整完畢，立起兩根電線桿。根據登記簿，被購買的土地共有2筆，面積合計3651平方公尺。負責交易的不動產業者表示，買主中國男子在網路上看到賣地資訊後主動聯繫。

不動產業者表示，他多次前往中國上海與男子洽談。對方曾在上海任職於3家日本企業，表示想要買地蓋別墅，業者判斷「沒有問題」，決定出售。

這些土地在2017年11月至2018年8月間，陸續被該名男子、他的妻子與朋友，共3名中國人買下。土地面向瀨戶內海，正前方為野島，左側是周防大島。據悉，這些中國買主還曾表示想要興建碼頭，可能是為了停泊遊艇。

島民表示，只要有船，就可以自由航行於瀨戶內海，不僅可以近距離觀察潛艦與護衛艦，還可以前往海上自衛隊吳基地、舊陸軍砲台遺跡所在地的江田島、松山市等地，單程航行時間約為1至1個半小時。

不動產業者表示，笠佐島的詢問熱度很高，有住在東京都和埼玉縣的中國人提出要高價購買，還有來自中國大連的視察團。

該名不動產業者自稱擁有笠佐島7成以上土地，表示「希望吸引企業進行整體轉售，如果沒問題，即使是中國資本也沒關係。詢問過律師，對方說法律上沒有問題」，態度相當積極。不過，由於日本對於中國資本購地的爭議聲浪愈來愈高漲，業者表示，從7月起已經暫停和中國資本交涉。

報導指出，日本在1994年簽署被稱為GATS的世界貿易組織（WTO）「服務貿易總協定」，讓外國人和日本人有同等權利取得日本不動產。

然而，大多數WTO成員國與地區，對外國人購買不動產都設有條件，像是禁止購買住宅、禁止以投資為目的交易，或是要額外課稅等，因此日本的開放政策顯得格外突出。雖然目前把笠佐島賣給中國人在法律上沒有問題，但社會上的疑慮仍不斷擴大。

瀨戶內海是日本重要的海上交通樞紐，周邊設有自衛隊與駐日美軍的基地。例如，海上自衛隊吳基地就有潛艦與護衛艦進出。因此，位於瀨戶內海的笠佐島，也可說是具有安全保障意義的重要島嶼。

中國有「國防動員法」，規定在緊急事態發生時，無論國內外，中國政府都可以徵用公民擁有的土地與設施，另外還有「國家情報法」，強制公民協助情報工作。若是「有事」，無法完全排除這些島嶼被利用的可能性。

日本在2022年全面施行「重要土地等調查法」，可針對自衛隊基地、核能設施等安保上重要設施的周邊地區，以及離島的土地和建物，調查土地使用情況與持有者身分。不過，所謂的「周邊」僅有方圓1公里，而且如同法律名稱，只能「調查」，沒有任何實質執行力，被批評為漏洞百出，形同虛設，結果就是日本土地落入中國資本手中。

長年調查外資收購不動產問題的山口縣岩國市議員石本崇，對笠佐島的現狀發出警告。

他表示，「只要有一艘小船，就能在瀨戶內海自由航行。如果目前情況持續下去，最終真的可能變成中國人的島嶼，不僅可能成為無人機基地，如果中國人持續購入瀨戶內海的島嶼，幾乎就等同於被中國實質侵略了」。