以色列：暫停戰鬥首日 加薩援助機構發送逾百車糧食

以色列軍方昨天起在加薩3個指定區域「戰術性暫停」軍事行動，以色列當局今天表示，暫停部分戰鬥首日，聯合國（UN）和援助機構在加薩發送超過120輛卡車的糧食。

法新社報導，以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）在社群平台X貼文表示：「聯合國及國際組織昨天集配超過120輛卡車（的糧食援助物資）。」

以色列昨天展開有限度的「戰術性暫停」軍事行動，讓聯合國與援助機構應對加薩（Gaza）日益嚴重的飢餓危機，約旦與阿拉伯聯合大公國也開始對加薩空投糧食。

加薩正面臨近2年戰爭所導致的嚴重人道困境，且以色列今年3月至5月全面封鎖援助後，情況更加嚴重。封鎖解除後，送進加薩的援助物資仍遠少於援助團體表示需要的量。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）指出，1/3加薩居民已斷糧多日，有47萬人正在忍受「饑荒般的狀態」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱他的政府不是此困境的譴責對象，他控訴聯合國「捏造關於以色列（封鎖援助）的藉口與謊言」，並表示「存在安全路線」可遞送援助。

他補充道：「一直都有這類路線，但今天我們透過官方宣布（此消息）。未來不會再有更多藉口了。」

隨著國際加大力道施壓尼坦雅胡，以防止加薩大規模飢餓，以色列當局宣布戰術性暫停軍事行動。

聯合國負責援助事務的主管佛萊徹（Tom Fletcher）樂見以色列的決定，表示他的團隊會「把握機會竭盡所能地接觸挨餓民眾」。