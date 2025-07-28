泰國曼谷市場6死槍擊案槍手身分曝光 曾在死者同公司工作

法新社和路透28日報導，泰國警方聲明，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場（Or Tor Kor Market）當天發生一起大規模槍擊，已知槍手槍殺5名保全人員後自裁，共6人死亡，另有1人受傷。

泰國皇家警察聲明，凶嫌在當地時間下午12時31分（台灣時間下午1時31分）在歐多柯市場以「槍型武器」開火。網媒泰詢問者（Thai Enquirer）在社群媒體X報導，凶嫌為一名61歲男子，來自柯叻省，此前也是保全，曾在死者所在的相同公司工作。

事發地點曼谷挽賜區的警方副首長素泰（Worapat Sukthai）此前向法新社說，警方正釐清凶嫌動機和身分，「目前這是一起大規模槍擊事件」，還聲稱正調查此案和當前泰國、柬埔寨邊境衝突的任何潛在連結。

挽賜區警方官員桑瑪尼（Sanong Saengmani）說，這起事件死傷人員沒有遊客。警方公布的影片畫面顯示，凶嫌曾戴白帽、胸前背著背包，走過歐多柯市場的停車場。該市場與曼谷主要景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）距離不遠。

在泰國，太規模槍擊並不罕見；由於槍枝管制執法鬆散，槍枝取得相對容易。2023年10月，一名14歲凶嫌曾用改造手槍在曼谷市中心的高級百貨造成2死5傷。2022年10月，泰國東北部也曾有前警察在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀砍人，殺死22名孩童在內的36人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980