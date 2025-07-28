德國火車出軌3死41傷意外 暴雨引發污水井溢流所致

德國西南部1列搭載約100人的區域列車27日在林地出軌，至少造成3人喪生。當地警方與檢察官今天表示，這起意外可能是污水井溢流所造成。

法新社報導，烏爾姆（Ulm）警方與拉芬斯堡（Ravensburg）檢察官在聯合聲明中說：「據信是事故地點的豪雨導致污水井溢流。水流造成軌道邊坡土石崩落，進而導致火車出軌。」

這起事故發生於當地時間27日晚間6時（台灣時間28日凌晨0時）左右，當時火車正行經巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg state）的里德林根鎮（Riedlingen）附近。

根據德國氣象單位，事發時該地區有強烈風暴。

警方與檢察官表示，罹難者包含1名火車駕駛與另名德國鐵路公司（Deutsche Bahn）工作人員，共有3人喪生，另有至少41人受到輕重傷。

根據聲明內容，受影響路線目前仍處於停駛狀態，清理工作將於明天開始。

相關當局表示，調查將持續進行，目前沒有發現蓄意破壞或干擾鐵路運作的跡象。