快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

德國火車出軌3死41傷意外 暴雨引發污水井溢流所致

中央社／ 法蘭克福28日綜合外電報導
德國南部27日發生火車出軌，造成至少3人死亡、多人重傷，列車殘骸和乘客行李散落一地。歐新社
德國南部27日發生火車出軌，造成至少3人死亡、多人重傷，列車殘骸和乘客行李散落一地。歐新社

德國西南部1列搭載約100人的區域列車27日在林地出軌，至少造成3人喪生。當地警方與檢察官今天表示，這起意外可能是污水井溢流所造成。

法新社報導，烏爾姆（Ulm）警方與拉芬斯堡（Ravensburg）檢察官在聯合聲明中說：「據信是事故地點的豪雨導致污水井溢流。水流造成軌道邊坡土石崩落，進而導致火車出軌。」

這起事故發生於當地時間27日晚間6時（台灣時間28日凌晨0時）左右，當時火車正行經巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg state）的里德林根鎮（Riedlingen）附近。

根據德國氣象單位，事發時該地區有強烈風暴。

警方與檢察官表示，罹難者包含1名火車駕駛與另名德國鐵路公司（Deutsche Bahn）工作人員，共有3人喪生，另有至少41人受到輕重傷。

根據聲明內容，受影響路線目前仍處於停駛狀態，清理工作將於明天開始。

相關當局表示，調查將持續進行，目前沒有發現蓄意破壞或干擾鐵路運作的跡象。

德國 檢察官 火車出軌

延伸閱讀

有豬在游泳？暴雨炸嘉縣「多處淹水」 豬舍慘變泳池

北京山洪暴發 部分村莊斷電斷網斷路 民宿遊客跳窗逃生

內蒙66年最強暴雨襲來 蒙古包1秒變成海景房

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

相關新聞

泰國曼谷市場6死槍擊案槍手身分曝光 曾在死者同公司工作

法新社和路透28日報導，泰國警方聲明，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場（Or Tor Kor Market）當天發生一起大規...

自我毀滅的民主國：維琪法國的歷史教訓

今年是二戰結束80週年，當年參戰的各國紛紛紀念為自由獻身的將士們，緬懷民主戰勝獨裁的史詩。然而，也有一些值得後人警惕的歷史必須反省，例如1940年選擇向納粹投降、成立維琪政權的法國。作為西方民主的先驅，維琪法國以「民主自殺」（Democracy's Suicide）的方式背棄了法國大革命的精神，甚至淪為納粹的幫兇，參與迫害猶太人的暴行。

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將...

馬來西亞總理：泰國與柬埔寨將立即且無條件停火

英國廣播公司（BBC）28日報導，東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞總理安華同日宣布，泰國和柬埔寨將立即且無條件停火，...

以色列：暫停戰鬥首日 加薩援助機構發送逾百車糧食

以色列軍方昨天起在加薩3個指定區域「戰術性暫停」軍事行動，以色列當局今天表示，暫停部分戰鬥首日，聯合國（UN）和援助機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。