日本自民黨兩院議員懇談會 石破茂再次表達留任意願

日本自民黨在參議院選舉失利，自民黨與公明黨的執政聯盟失去參議院過半席次。自民黨今天下午召開兩院議員懇談會，自民黨總裁（主席）、日本首相石破茂說明，將會履行與美國總統川普達成的貿易協議內容，尋求黨內同志對他留任的理解。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨兩院議員懇談會於下午3時30分（台北時間2時30分）於自民黨總部8樓會議廳舉行。會議開始，石破茂針對這次參院選舉結果表示，「結果非常嚴峻，我們失去了許多議席，對此我由衷深感抱歉，也想要深入思考為何會有這樣的結果」。

石破茂提到，政府必須對國家的方向、國家與國民承擔責任，一貫倡導的「責任制度」就是如此。目前與川普之間的關稅談判已經落幕，為了確保協議能確實執行，必須全力以赴。

他也表示，這次選舉引發對今後農業政策的反思，包括稻米增產、提升農戶收入，以及社會保障與稅制發展等，都必須認真看待。只有進行徹底而真誠的討論，才能讓國民體會到「自民黨理解大家的期望與心聲」，這一點至關重要。

石破茂表示，選民懷抱各種想法投下選票，裡頭包含對自民黨的期待，也有批評。必須讓國民感受到，「自民黨已經明白了大家選票的意義」，為了不讓國家、國民陷入政治空白，務必履行責任。

他表示，「我在投票日隔天提到了一個不常聽到的詞語『赤心奉國』，這代表我將以毫無虛假、毫無欺騙的心，全心全意為國家、國民奉獻」，尋求黨內議員對他繼續留任的理解。

自民黨幹事長森山裕表示，對於這次結果將成立「參議院選舉總結委員會」，分析選舉結果與相關問題，預計8月彙整出報告書。他也表示，屆時會說明「身為幹事長的個人責任問題」。

懇談會召開前，黨內議員出現各種意見，有人認為「領導人為敗選負責是應該的」，但也有人指出「（自民黨）本來就因為政治獻金問題失去選民信任，不能把所有責任推給石破一個人」，懇談會中預料會出現不少要求石破茂「退陣」（下台）的聲音。