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南韓擬調整美韓聯合軍演 李在明強調營造和平氣氛與北韓恢復信任

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總統李在明24日在總統辦公室出席內閣會議。美聯社
南韓總統李在明24日在總統辦公室出席內閣會議。美聯社

韓聯社28日報導，南韓總統李在明當日強調透過營造和平氣氛，與北韓恢復信任的重要性。南韓新任統一部長鄭東泳當天也說，他計畫向李在明提議調整南韓與美國的聯合軍演。

鄭東泳說，李在明政府的路線顯然會和前總統尹錫悅不同，「尹任內對韓美軍演的政策路線，將不會繼續」。

韓聯社指，美韓預計8月中開始年度「乙支自由護盾」大規模軍演。

中央社報導，進步派的李在明6月初當選總統後已矢言改善兩韓關係，他曾說將尋求與北韓不設前提展開對話，以打破保守派尹政府執政時，兩韓關係陷入數年來最低點的僵局。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正28日稍早已透過北韓國營媒體朝中社發表評論說，北韓對南韓提出的任何和解政策或提議毫無興趣。這是她首次回應李在明的和平呼籲。

金與正說，李在明承諾堅守美韓安全同盟的立場，顯示他與具敵意的尹錫悅相同，「若南韓以為只靠幾句感性話語，就能扭轉其行動帶來的一切後果，那將是再嚴重不過的誤判。」

為了緩解兩韓緊張，李在明政府已停止邊境的反北韓宣傳廣播，並禁止民間運動人士空飄會激怒平壤的傳單。

但金與正聲明，這些舉措不代表兩韓關係將回暖，僅是撤銷南韓原本就不該採取的惡意行動；兩韓已不再是「同族」關係，「無論首爾採取什麼政策或提出什麼方案，我們都不感興趣」，平壤不會與南韓談判，兩韓沒理由會面，也沒值得討論的議題。

北韓 南韓 李在明

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