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泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死
法新社28日報導，泰國警方表示，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場（Or Tor Kor Market）當天發生一起大規模槍擊，已造成四名保全人員死亡，另有一人受傷。另據路透同日引述泰國警方官員說，已知至少6人死亡。
法新社說，曼谷挽賜（Bang Sue）地區的警方副首長沃拉帕（Worapat Sukthai）向法新社說，警方正在調查凶嫌動機，「目前這是一起大規模槍擊事件」，並說槍手已自裁。
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