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泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
泰國首都曼谷的歐多柯市場，發生一起大規模槍擊，已造成四名保全人員死亡。 法新社
泰國首都曼谷的歐多柯市場，發生一起大規模槍擊，已造成四名保全人員死亡。 法新社

法新社28日報導，泰國警方表示，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場（Or Tor Kor Market）當天發生一起大規模槍擊，已造成四名保全人員死亡，另有一人受傷。另據路透同日引述泰國警方官員說，已知至少6人死亡。

法新社說，曼谷挽賜（Bang Sue）地區的警方副首長沃拉帕（Worapat Sukthai）向法新社說，警方正在調查凶嫌動機，「目前這是一起大規模槍擊事件」，並說槍手已自裁。

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泰國警方表示，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場28日發生大規模槍擊事件。圖為泰國曼谷市容，攝於2月3日。路透
泰國警方表示，首都曼谷人氣鼎盛的歐多柯市場28日發生大規模槍擊事件。圖為泰國曼谷市容，攝於2月3日。路透

規模 曼谷 死亡

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