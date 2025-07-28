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聯合國氣候負責人促減排 稱澳洲面臨決定性時刻

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

聯合國氣候事務負責人斯帝爾今天敦促澳洲採取更具企圖心的行動，來面對氣候問題。他說，身為這個礦業大國在制定新的減排目標時，正面臨「決定性時刻」。

法新社報導，澳洲預計將在9月公布最新的國家減排目標，提出實現經濟脫碳的計畫。採礦業和煤炭對澳洲經濟舉足輕重。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）在雪梨發表演說前準備好的講稿中說道：「問題是：你（澳洲）想走多遠。」

「這不僅僅是下一個政策里程碑。這是一個決定性時刻。」

澳洲先前承諾在這個10年結束前，將溫室氣體排放量減少43%，並在2050年前實現淨零排放。

澳洲正在制定下一輪「國家自定貢獻」（NDC）目標，這是具里程碑意義的巴黎氣候協定中的一項關鍵義務。

斯帝爾說：「此刻正是我們支持一項氣候行動方案的時候，不僅是要將願景寫入政策，更要大力實踐，為民眾帶來切實改變。」

他希望澳洲「努力創造持久的財富與國家安全，勇於改變遊戲規則，且能禁得起時間考驗。」

澳洲已投入大量資金發展太陽能、風力發電與綠色製造業，承諾將國家打造成一個再生能源超級大國。

然而，澳洲的綠色願景與其深度依賴且獲利豐厚的化石燃料產業相背道而馳。

澳洲仍是全球最大煤炭出口國之一，並持續大力補貼化石燃料產業。

澳洲試圖爭取與受海平面上升威脅的太平洋島國共同主辦明年聯合國氣候高峰會，藉此提升其綠色形象。

斯帝爾表示時間所剩無多，澳洲必須作出改變，「這或許是澳洲的關鍵時刻」。

澳洲氣候變遷管理局主席基恩（Matt Kean）表示，澳洲「仍有機會作出積極改變。」

基恩表示：「當前情勢十分急迫，但我們過去曾克服重大挑戰，只要能洞察局勢、堅定不移，我們就能再次做到。」

澳洲 綠色 聯合國

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