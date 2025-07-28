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青年運動不放過以色列 揚言鎖定所有與以往來船隻

中央社／ 沙那27日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Huthi）今天表示將對以色列展開所謂的「第4階段軍事行動」，其中一環是把矛頭鎖定所有與以色列港口有商業往來的企業集團船隻，國籍不拘。

路透社報導，「青年運動」軍事發言人今天透過電視聲明宣布，任何無視這項警告、與以色列來往的商船，無論目的地為何，都將可能被青年運動攻擊。

發言人補充說：「葉門武裝部隊（Yemeni ArmedForces）呼籲各國，若希望避免情勢升溫，就應施壓敵方（以色列）停止侵略行為、解除對加薩走廊（Gaza Strip）的封鎖。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月在加薩爆發戰爭，有伊朗撐腰的青年運動為了聲援巴勒斯坦，自此開始攻擊所有被他們視為與以色列有關，或前往以色列的船隻。

美國5月時出乎意料地宣布與青年運動達成協議，美方以停止對青年運動的轟炸行動，換取這個團體停止海運攻擊行為。但青年運動表示，這項協議不包含饒恕以色列。

青年 運動 以色列

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