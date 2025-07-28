國際電信聯盟秘書長：亟需全球性AI監管規範

聯合國旗下國際電信聯盟（ITU）秘書長鮑丹-馬丁本週表示，世界迫切需要找到全球性的人工智慧（AI）監管方法，並警告，碎片化可能加劇風險和不平等。

鮑丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）告訴法新社，她希望AI「能夠真正造福人類」。

隨著人們日益擔憂這項快速發展的技術帶來的風險，包括大規模失業、深偽和假訊息的傳播以及社會結構瓦解等等，鮑丹-馬丁堅決認為監管是關鍵。

她說，「當務之急是努力建立正確的框架」，並強調需要「採取全球性措施」。

美國總統川普本週公布一項雄心勃勃且主張放鬆監管的策略，目的在於確保美國在AI領域保持領先中國的地位。

這份計畫匯集逾90項政府提案，並呼籲大幅放鬆監管，而川普政府也承諾「移除繁瑣的官僚程序與麻煩的規範」，以免阻礙民間單位發展AI。

當被問及是否對呼籲減少而非增加對AI技術監管的做法感到擔憂時，鮑丹-馬丁沒有發表評論，僅表示她「仍在努力消化」美國的計畫。