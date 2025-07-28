李在明釋善意盼兩韓融冰 金與正：不感興趣

北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天表示，北韓對南韓提出的任何和解政策或提議毫無興趣。這是她首次回應南韓自由派總統李在明的和平呼籲。

綜合法新社與路透社報導，金與正指出，李在明承諾堅守韓美安全同盟的立場，顯示他與具敵意的南韓前總統並無不同。

她透過北韓中央通信社（KCNA）發表評論說：「如果南韓以為只靠幾句感性話語，就能扭轉（其行動所帶來的）一切後果，那將是再嚴重不過的誤判。」

南韓強硬派前總統尹錫悅因試圖實施戒嚴未遂而被罷免，李在明贏得大選後於6月4日走馬上任。隨著兩韓關係處於近年來的低谷，李在明當選總統後，矢言改善與平壤的關係。

為了緩解緊張局勢，李在明政府停止在邊境播放反北韓宣傳廣播，並禁止活動人士空飄會激怒平壤的傳單。

然而，金與正在聲明中說，這些舉措並不代表兩韓冰凍的關係將因此回暖。

她說，這些措施僅是撤銷南韓原本就不該採取的惡意行動，「換句話說，這些甚至不值得我們評價」。

金與正補充說：「我們再次明確表態，無論首爾採取什麼政策或提出什麼方案，我們都不感興趣。我們不會與南韓坐下來談判，雙方沒有會面的理由，也沒有值得討論的議題。」

她還說，兩韓已不再是「同族」關係。

南韓曾對北韓可能作出積極回應，甚至願意重啟對話抱持謹慎樂觀態度，特別是在北韓也關閉邊境擴音器後，李在明認為，此舉來得比預期還要快。

儘管如此，李在明強調韓美同盟仍是南韓外交支柱。南韓當局目前正在與華府進行艱難談判，試圖避免美國總統川普揚言要對多個主要貿易夥伴施加的懲罰性關稅。

美國作為南韓的重要安全盟友，現有約2.8萬名美軍駐守南韓，協助抵禦擁核北韓可能發動的攻擊。

李在明曾說，將尋求在無預設條件下與北韓展開對話，以打破前朝政府執政期間兩韓關係陷入數年來最低點的僵局。