至今最強硬表態！英國防大臣：如果台海開打 英國準備參戰

每日電訊報27日報導，英國日前參與澳洲「2025年護身軍刀演習」（Exercise Talisman Sabre 2025），睽違近30年再度出動英國航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）前往澳洲，英國國防大臣希利（John Healey）登艦受訪談到台海問題，直言如果台灣發生戰事，英國已經準備好在太平洋地區作戰。這是英國官員對未來可能介入台海衝突最強硬的表態之一。

澳洲軍方7月13日至8月4日展開2025年護身軍刀演習，集結來自19國的逾3.5萬名軍事人員參與。希利受訪時，威爾斯親王號自1997年以來首度前往澳洲，並停泊澳洲北部港市達爾文（Darwin）；同行還有澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。

問及英國如何協助台灣因應中國可能升高的威脅時，希利表示：「若我們必須戰鬥，正如過去一樣，英國與澳洲將並肩作戰。我們共同演訓、共同備戰，也因此能更有效嚇阻威脅。」英國皇家海軍目前在印太地區常駐兩艘巡邏艦。

希利這番言論被視為英國官員在台海問題上最強硬的一次表態。英國政府過去一直避免評論若台海發生衝突是否會介入，與多數國家及美國採取類似的「戰略模糊」政策，即不明言是否會在台海戰爭中軍事援台。

然而，希利也補充，他的說法是「就整體來說」，強調英國仍希望印太地區的任何爭端能「和平且以外交方式解決」。他表示：「英國透過實力維護和平，而這股實力來自我們的盟友。」

英國前國防大臣威廉森（Gavin Williamson）表示，隨著印太威脅日益明顯，英國正變得更直言不諱。他強調，嚇阻的關鍵在於清楚說明敵方行動的後果，沉默無助於防止衝突，「像國防大臣這樣的角色公開說明後果，至關重要」。

此行威爾斯親王號率領的英國最大的航艦打擊群，從新加坡駛往澳洲北部，是1997年以來首次執行此類行動，後續將前往南韓、日本，外界猜測極可能通過鄰近台灣區域。

英國外交大臣拉米（David Lammy）當日稍早也登上威爾斯親王號，並表示英國計畫在台灣海峽展開更多航行自由任務。

不過每日電訊報也提到，儘管英國對印太地區關注升高，但不意味著會加強與台灣的正式互動。

被問及英國是否可能強化與台灣的接觸時，希利表示：「英國對台灣的政策沒有改變。」

威廉森則補充，若中國日益具侵略性，英國才可能改變目前的對台立場。