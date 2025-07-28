快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

土耳其學生將赴台學習 黃志揚盼成雙邊交流種子

中央社／ 台北28日電

土耳其代表黃志揚25日頒發證書，給今年9位台灣獎學金、13名華語文獎學金獲獎學生，並期勉他們在台灣學習完成、回到土耳其後，能成為雙邊各項交流的種子。

駐土耳其代表處自2004年推動台灣獎學金、華語文獎學金以來，協助數百名土耳其青年到台灣求學或進修華語。

這些獲獎學金到台灣的土耳其學生，在體驗到台灣多元文化與民主社會的同時，能順利完成學業或學好語言，黃志揚勉勵他們，善用台灣提供的豐富資源與自由的環境，在學術、語言等領域累積自己的實力。

黃志揚認為，知識即是力量，希望大家學習勤勉、注重細節、追求創新的台灣精神，未來除能在各自的職涯中發揮影響力，也能促進台灣與土耳其間友好關係深化。

台灣華語教師高子晴在活動現場介紹台灣的語言教育環境與生活文化，除以輕鬆活潑的方式分享台灣多元的社會特質，也回覆學生的各式提問。

高子晴特別點出台灣美食十分豐富，清真餐廳、素食餐廳越來越多，各地都有合適的用餐選擇，「大家完全不用擔心吃不習慣」，只是美食餐廳太多，「大家可能得擔心，回來時會增胖不少」。

今年的獲獎學生中，以水月光（Aynur Mutlu）的故事最為特別，51歲的她獸醫系畢業後，擔任企管職務多年，重返校園在安卡拉大學取得學位，對華語文化有深厚興趣，這次獲得華語獎學金，將到台灣的成大學習華語。

水月光表示，她很想深入體驗台灣多元文化，「除了華語，我還想學氣功」，希望未來回土耳其後，將所學結合，用來推廣身心靈健康。

華語 餐廳 土耳其

延伸閱讀

世大運／9箭7支10分 湯智鈞輕取土耳其對手晉級金牌戰

土耳其重啟降息循環

融融赴土耳其出外景擠羊奶　手勁太強奶中全是毛

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

相關新聞

至今最強硬表態！英國防大臣：如果台海開打 英國準備參戰

每日電訊報27日報導，英國日前參與澳洲「2025年護身軍刀演習」（Exercise Talisman Sabre 202...

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將...

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

衛報報導，德國南部當地時間27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根（Riedlingen）與蒙德...

德國火車出軌 至少3死多人受傷

警方表示，德國西南部一列搭載約100人的區域列車在一處林地出軌，至少造成3人喪生

隔數十年 莫斯科恢復直飛平壤航班

俄羅斯當局表示，自廿七日起，將有俄國莫斯科飛往北韓（簡稱朝）平壤的直飛客運航班。根據俄國的航空部落格，這是自一九九○年代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。