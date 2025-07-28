土耳其學生將赴台學習 黃志揚盼成雙邊交流種子

駐土耳其代表黃志揚25日頒發證書，給今年9位台灣獎學金、13名華語文獎學金獲獎學生，並期勉他們在台灣學習完成、回到土耳其後，能成為雙邊各項交流的種子。

駐土耳其代表處自2004年推動台灣獎學金、華語文獎學金以來，協助數百名土耳其青年到台灣求學或進修華語。

這些獲獎學金到台灣的土耳其學生，在體驗到台灣多元文化與民主社會的同時，能順利完成學業或學好語言，黃志揚勉勵他們，善用台灣提供的豐富資源與自由的環境，在學術、語言等領域累積自己的實力。

黃志揚認為，知識即是力量，希望大家學習勤勉、注重細節、追求創新的台灣精神，未來除能在各自的職涯中發揮影響力，也能促進台灣與土耳其間友好關係深化。

台灣華語教師高子晴在活動現場介紹台灣的語言教育環境與生活文化，除以輕鬆活潑的方式分享台灣多元的社會特質，也回覆學生的各式提問。

高子晴特別點出台灣美食十分豐富，清真餐廳、素食餐廳越來越多，各地都有合適的用餐選擇，「大家完全不用擔心吃不習慣」，只是美食餐廳太多，「大家可能得擔心，回來時會增胖不少」。

今年的獲獎學生中，以水月光（Aynur Mutlu）的故事最為特別，51歲的她獸醫系畢業後，擔任企管職務多年，重返校園在安卡拉大學取得學位，對華語文化有深厚興趣，這次獲得華語獎學金，將到台灣的成大學習華語。

水月光表示，她很想深入體驗台灣多元文化，「除了華語，我還想學氣功」，希望未來回土耳其後，將所學結合，用來推廣身心靈健康。