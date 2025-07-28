柏林驕傲遊行 民眾送愛的抱抱、台灣隊揮旗相挺

柏林昨天舉行一年一度驕傲遊行，氣氛歡愉熱烈，宛如一場全民參與的盛會。市民攜家帶眷上街，有人提供「愛的抱抱」，台灣隊也不缺席，與數十萬人一同遊行，展現對性少數與多元價值的支持。

柏林驕傲遊行（Christopher Street Day，CSD）自1979年舉辦至今，已成為柏林夏季最熱鬧的活動之一。民眾不僅藉這個機會表達對LGBTQ+群體（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）的支持，也會呼朋引伴、攜家帶眷參與這場大型派對。

今年CSD主題為「不再沉默」，呼籲社會正視性別歧視與仇恨暴力。活動前夕，德國政界因是否應在國會大廈前升起象徵LGBTQ+的彩虹旗，展開激烈辯論。

聯邦議會議長克洛克納（Julia Klöckner）以違憲為由否決提案，總理梅爾茨（Friedrich Merz）則回應「國會不是馬戲團」，引發不少公民團體反彈。

與此同時，柏林市政府等地方機關選擇在CSD當天懸掛彩虹與驕傲旗，柏林地鐵公司BVG更特別把「國會大廈」地鐵站出口漆成彩色，表達對性少數群體的支持。

遊行氣氛歡愉，比起抗爭，更像是一場全民參與的假日活動。從明斯特（Münster）到柏林參加CSD的Ben在這天高舉Kisses & Hugs的標語，向需要溫暖的人提供免費「愛的抱抱」。

他告訴中央社，每年參加CSD都會以這種方式和陌生人互動，他認為「擁抱是一種簡單又直接的傳遞愛的方式」，看到陌生人因為自己的一個擁抱露出笑容，自己也會感到幸福。

遊行中也可見台灣身影，由德國台青團、德國台灣協會與歐洲挺台健走協會組成的「台灣隊」，高舉寫有台灣字樣的彩虹旗沿街前進，展現台灣對性少數與多元價值的支持。

隊伍中，旅居柏林的自由業者藍伊表示，她連年參與CSD，明顯感受到國際社會對台灣的關注與友善提升。當隊伍高喊Taiwan時，路旁群眾熱情回應，「那種團結與被看見的感覺，真的很重要」。

特地從台灣飛來柏林參加遊行的Lawrence和卡爾分享他們的觀察。Lawrence指出，與台北同志大遊行相比，柏林CSD少了許多強調訴求的標語，整體氛圍更像一場嘉年華，反映出社會對LGBTQ+族群的支持已邁入另一個階段。

卡爾則對柏林驕傲遊行的「常態化」印象深刻。他說，路上許多牽著小孩的家庭也加入遊行，整座城市都在參與。他認為，柏林展現出對多元性別的尊重已成日常，性少數群體不需刻意表現或高聲吶喊讓自己的訴求被聽見，能自在做自己。

柏林長年被視為全球酷兒族群的避風港。市長魏格納（Kai Wegner）在CSD開幕式表示，柏林市政府未來將近一步支持與推動德國國會修憲，將「性別認同」正式納入德國憲法保障。

依據德國基本法第3條，公民不得因性別、種族、語言、出身、信仰或政治立場而受歧視。酷兒團體多年來呼籲，應進一步將「性傾向」與「性別認同」明文列入憲法保障對象。

魏格納指出，當今世界多地仍有針對LGBTQ+群體的歧視與迫害，從迦納、烏干達到波蘭，性少數仍面臨法律與暴力的雙重壓力。他強調，「柏林將持續作為全球受打壓的性少數群體的安全港灣」，擁抱來自世界各地的酷兒。