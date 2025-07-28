世衛：加薩營養不良達驚人程度 援助遲滯奪人命

世界衛生組織（WHO）今天警告，加薩走廊（Gaza Strip）的營養不良率達「驚人程度」，援助的蓄意阻擋本可完全避免，如今已導致大量人命損失。

法新社報導，世衛在聲明中表示，「加薩走廊的營養不良情況正朝危險方向發展」，7月死亡人數大幅上升即為例證。

聲明指出，2025年記錄到74起營養不良相關死亡案例，其中63起發生在7月，其中包括24名5歲以下兒童、1名5歲以上兒童和38名成人。

世衛表示：「這些人當中多數在送抵醫療機構就宣告死亡，或在抵達後不久過世，遺體明顯呈現嚴重消瘦的跡象。」

「這場危機完全可以避免。蓄意阻擋並拖延發放大批糧食、醫療與人道援助，已導致大量人命損失。」

以色列今天開始有限度的「戰術性暫停」軍事行動，讓聯合國與援助機構因應加薩日益嚴重的飢餓危機。

但世衛呼籲拿出永續性作為，持續將多樣化且營養的食物「注入」加薩走廊，並加快為兒童及弱勢族群提供治療性補給品，以及基本藥品與物資。

世衛表示，援助的流動必須穩定且不受阻，才能支撐重建工作，防止情況進一步惡化。

世衛今天援引全球營養組織（Global NutritionCluster）合作夥伴的數據表示，目前在加薩市有近1/5的5歲以下兒童患有急性營養不良。

世衛表示，6月以來，加薩市6至59個月齡兒童的急性營養不良率已增加3倍，是加薩走廊情況最糟的地區。

世衛說：「這個數字很可能被低估，因為通行與安全層層限制下，有許多家庭無法前往醫療機構。」