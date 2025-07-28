快訊

德國火車出軌釀3死多人重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

持續豪大雨！雲林縣水林鄉緊急停班停課

戰場秘密客！德國研發「間諜蟑螂」協助作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國南部27日發生火車出軌，造成至少3人死亡、多人重傷，列車殘骸和乘客行李散落一地。歐新社
德國南部27日發生火車出軌，造成至少3人死亡、多人重傷，列車殘骸和乘客行李散落一地。歐新社

衛報報導，德國南部當地時間27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根（Riedlingen）與蒙德京根（Munderkingen）時脫軌，造成至少3人死亡、多人重傷。德國媒體引述氣象單位指出，當時遭遇強烈風暴，土石流可能是事故的原因之一。

這起事故發生在當日晚間6時10分左右，列車在一處林地突然出軌，當時共有兩節車廂翻覆，車體橫躺在鐵軌上。雖然外觀並未出現明顯破損，但車廂傾倒後一度讓現場陷入混亂，救難人員爬上車頂協助乘客脫困。

當局仍在調查出軌原因。根據德國媒體引述氣象單位報導，事故當時遭遇強烈風暴，可能造成土石流並衝擊列車導致出軌。

德國總理梅爾茨在社群發文向罹難者家屬表達哀悼，並已指示內政部與交通部保持密切調度，「全力支援急難救援單位」。

根據現場流出影片，塗有黃灰相間的列車車廂側翻倒地，消防員與急救人員正努力接近車內乘客。

目前事故現場仍持續救援作業，當地警方呼籲民眾避開相關路段，以利救災與後續處理。

衛報提到，德國交通基礎建設長期遭民眾詬病，經常出現列車誤點與技術故障等問題。德國政府已承諾未來數年將投入數千億歐元資金，特別用於基礎設施現代化。

德國南部27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根與蒙德京根時脫軌，造成至少3人死亡、多人重傷。路透
德國南部27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根與蒙德京根時脫軌，造成至少3人死亡、多人重傷。路透

德國 火車出軌

延伸閱讀

戰場秘密客：德國研發「間諜蟑螂」，俄烏戰爭催動國防科技加速創新

埔里土石流灌民宅 許淑華指示增人力機具助恢復

冷氣機變剉冰機？出風口「狂噴冰塊」她嚇瘋 1件事常忽略釀禍　

影／畫面曝光...南投爆發土石流 民宅半層樓直接消失

相關新聞

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

衛報報導，德國南部當地時間27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根（Riedlingen）與蒙德...

緩解加薩飢荒 以軍宣布人道停火

以軍廿七日宣布，基於人道考量，將自當天起在加薩三個指定區域的軍事行動中實施戰術性停火。

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將...

德國火車出軌 至少3死多人受傷

警方表示，德國西南部一列搭載約100人的區域列車在一處林地出軌，至少造成3人喪生

隔數十年 莫斯科恢復直飛平壤航班

俄羅斯當局表示，自廿七日起，將有俄國莫斯科飛往北韓（簡稱朝）平壤的直飛客運航班。根據俄國的航空部落格，這是自一九九○年代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。