影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

衛報報導，德國南部當地時間27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根（Riedlingen）與蒙德京根（Munderkingen）時脫軌，造成至少3人死亡、多人重傷。德國媒體引述氣象單位指出，當時遭遇強烈風暴，土石流可能是事故的原因之一。

這起事故發生在當日晚間6時10分左右，列車在一處林地突然出軌，當時共有兩節車廂翻覆，車體橫躺在鐵軌上。雖然外觀並未出現明顯破損，但車廂傾倒後一度讓現場陷入混亂，救難人員爬上車頂協助乘客脫困。

當局仍在調查出軌原因。根據德國媒體引述氣象單位報導，事故當時遭遇強烈風暴，可能造成土石流並衝擊列車導致出軌。

德國總理梅爾茨在社群發文向罹難者家屬表達哀悼，並已指示內政部與交通部保持密切調度，「全力支援急難救援單位」。

根據現場流出影片，塗有黃灰相間的列車車廂側翻倒地，消防員與急救人員正努力接近車內乘客。

目前事故現場仍持續救援作業，當地警方呼籲民眾避開相關路段，以利救災與後續處理。

衛報提到，德國交通基礎建設長期遭民眾詬病，經常出現列車誤點與技術故障等問題。德國政府已承諾未來數年將投入數千億歐元資金，特別用於基礎設施現代化。

🇩🇪#BREAKING: Train derailed near Biberach, Germany. Multiple passengers k!lled & injured.

Coaches flipped, rescue ops on.

Over 100 onboard.



📍#Biberach ,#Germany #Zugunglück pic.twitter.com/m7qj08OUlJ — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) 2025年7月27日