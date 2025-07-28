捷克總統帕維爾抵印度 祝賀達賴喇嘛90歲生日

捷克總統帕維爾今天在印度親自向西藏精神領袖達賴喇嘛祝賀90歲生日，捷克政府表示，這是日本行程結束後，純屬私人性質的旅程。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕維爾（PetrPavel）自22日起在日本訪問，期間曾會晤日皇德仁。日本行程結束後，帕維爾進行私人訪問，前往印度拜會達賴喇嘛。

總統發言人普拉托什（Filip Platoš）表示，帕維爾在日本行程結束後，展開一次純屬私人性質的旅程，並未有總統辦公室的任何人陪同。

普拉托什說：「達賴喇嘛本月迎來重要的生命里程碑，他邀請總統帕維爾參加慶祝活動。總統藉此機會，從日本返程的途中脫離代表團，以便能親自向達賴喇嘛表示祝賀。」

帕維爾此行由捷克駐印度大使吉格瓦（EliškaŽigová）陪同。捷克外交部發言人德瑞克（DanielDrake）說：「總統的私人訪問通常也會通知駐外使館，為了安全考量，使館人員會予以陪同，這是標準做法。」

達賴喇嘛與捷克前總統哈維爾（Václav Havel）有深厚的私人友誼。應哈維爾之邀，達賴喇嘛於1990年2月2日首次造訪當時的捷克斯洛伐克，那次訪問引起中國的不滿與批評。達賴喇嘛自此後曾數次訪問捷克，最近一次是在2016年參加公元兩千論壇（Forum2000）。

對於帕維爾與達賴喇嘛的會面，中國駐捷克大使館在今天發給捷克新聞通訊社的聲明中表示，對帕維爾無視中方嚴正立場和中捷關係大局，堅持在印度會見達賴喇嘛表示強烈關切和堅決反對，敦促捷克恪守一個中國原則。

達賴喇嘛7月初透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（GadenPhodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位。