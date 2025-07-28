快訊

玉女歌手淪拍三級片！全裸被凌遲「地獄走一回」54歲現況曝光

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指「非事實」 大批網友打臉市長

捷克總統帕維爾抵印度 祝賀達賴喇嘛90歲生日

中央社／ 布拉格27日專電

捷克總統帕維爾今天在印度親自向西藏精神領袖達賴喇嘛祝賀90歲生日，捷克政府表示，這是日本行程結束後，純屬私人性質的旅程。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕維爾（PetrPavel）自22日起在日本訪問，期間曾會晤日皇德仁。日本行程結束後，帕維爾進行私人訪問，前往印度拜會達賴喇嘛。

總統發言人普拉托什（Filip Platoš）表示，帕維爾在日本行程結束後，展開一次純屬私人性質的旅程，並未有總統辦公室的任何人陪同。

普拉托什說：「達賴喇嘛本月迎來重要的生命里程碑，他邀請總統帕維爾參加慶祝活動。總統藉此機會，從日本返程的途中脫離代表團，以便能親自向達賴喇嘛表示祝賀。」

帕維爾此行由捷克駐印度大使吉格瓦（EliškaŽigová）陪同。捷克外交部發言人德瑞克（DanielDrake）說：「總統的私人訪問通常也會通知駐外使館，為了安全考量，使館人員會予以陪同，這是標準做法。」

達賴喇嘛與捷克前總統哈維爾（Václav Havel）有深厚的私人友誼。應哈維爾之邀，達賴喇嘛於1990年2月2日首次造訪當時的捷克斯洛伐克，那次訪問引起中國的不滿與批評。達賴喇嘛自此後曾數次訪問捷克，最近一次是在2016年參加公元兩千論壇（Forum2000）。

對於帕維爾與達賴喇嘛的會面，中國駐捷克大使館在今天發給捷克新聞通訊社的聲明中表示，對帕維爾無視中方嚴正立場和中捷關係大局，堅持在印度會見達賴喇嘛表示強烈關切和堅決反對，敦促捷克恪守一個中國原則。

達賴喇嘛7月初透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（GadenPhodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

捷克 帕維爾 達賴喇嘛

延伸閱讀

希臘多地野火持續肆虐 捷克、義大利伸援協助滅火

去年訪捷克遭陸方尾隨…副總統強調不會因此被威嚇：出訪是成功的

影／遠赴捷克首都演出！12台灣藝術團體贏掌聲 促國民外交

捷克「啤酒外交」：從皮爾森到百威商標之爭，捷克的千年釀造文化

相關新聞

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

衛報報導，德國南部當地時間27日發生火車出軌，一列載有約100名乘客的區域列車行經里德林根（Riedlingen）與蒙德...

緩解加薩飢荒 以軍宣布人道停火

以軍廿七日宣布，基於人道考量，將自當天起在加薩三個指定區域的軍事行動中實施戰術性停火。

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將...

德國火車出軌 至少3死多人受傷

警方表示，德國西南部一列搭載約100人的區域列車在一處林地出軌，至少造成3人喪生

隔數十年 莫斯科恢復直飛平壤航班

俄羅斯當局表示，自廿七日起，將有俄國莫斯科飛往北韓（簡稱朝）平壤的直飛客運航班。根據俄國的航空部落格，這是自一九九○年代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。