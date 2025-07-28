胡塞組織：將攻擊所有與以色列往來船隻 訴求停止侵略加薩

葉門武裝組織「青年運動」（Houthi，或譯胡塞組織）揚言，將攻擊與以色列港口有往來的企業船隻，升高軍事行動，藉此加強施壓以色列放寬對加薩走廊的限制。目前加薩地區遭遇嚴重饑荒，人道援助危機，國際社會嚴重關切。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）在電視談話中表示：「所有成為目標的船隻，在任何我們武裝部隊能及之處都將遭到攻擊。」「只要對加薩的侵略停止，並且解除封鎖，我們的所有軍事行動將立刻停止。」

青年運動組織在2014年掌控葉門首都沙那，隨著以色列與控制加薩的哈瑪斯於2023年10月爆發戰爭後，開始對以色列以及紅海的商船發動攻擊。

以往每年有超過2兆美元的全球海運貿易量通過葉門沿岸，多數為途經蘇伊士運河並往返歐洲與亞洲的船隻。然而自青年運動發動攻擊以來，該水域航運量暴減約70%，儘管2025年攻擊趨緩，但航運量依然低迷。

以色列自今年3月2日封鎖加薩以來，加薩饑荒的情況日益嚴重。以色列面對國際的抗議聲浪增溫，已增加對加薩的人道援助。本周日，以軍暫停部分軍事行動，以協助聯合國救援車隊的通行，並自3月以來首次恢復供電給加薩一座海水淡化廠。

青年運動組織先前已針對與以色列有關聯的船隻發動攻擊。本月稍早，他們擊沉兩艘貨船，造成三名船員喪生，另有11人被扣留，這是自去年11月以來首次針對商船的致命攻擊行動。

以色列也曾數度空襲葉門境內的青年運動組織目標，以示報復。