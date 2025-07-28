快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

川普：哈瑪斯無意釋放人質 以色列須決定下一步

中央社／ 蘇格蘭登拜里27日綜合外電報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

美國總統川普今天表示，以色列必須決定在加薩接下來的行動。他指出，不知道與伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯的停火與釋放人質談判破裂後，將導致何種後果。

路透社報導，川普強調，確保哈瑪斯（Hamas）釋放在加薩走廊（Gaza Strip）扣押的人質至關重要，並說哈瑪斯在此一議題上「態度突然轉趨強硬」。他同時表示，美國將對飽受戰火蹂躪的加薩提供更多援助。

川普與歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）在他位於蘇格蘭（Scotland）登拜里（Turnberry）的高爾夫度假村舉行會談。他於會談開始時告訴記者：「他們（指哈瑪斯）不想歸還這些人（指以色列人質），所以以色列必須做出決定。」

他說：「我知道是我的話會怎麼做，我不認為適合說出來，不過以色列必須做出決定。」川普未提供證據指稱哈瑪斯成員竊取送到加薩的糧食轉售牟利。

川普今天表示，美國將對加薩提供更多人道援助，希望其他國家也能一同參與，並說會與范德賴恩討論此一議題。

川普 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

川普：美國與歐盟貿易協議拍板 關稅降至15%

理財專家：川普執政期間應避免這四種投資

川普施壓停火 泰柬今在大馬會談

會議在即！歐盟執委會主席將與川普會談 為歐盟達成貿易協議

相關新聞

緩解加薩飢荒 以軍宣布人道停火

以軍廿七日宣布，基於人道考量，將自當天起在加薩三個指定區域的軍事行動中實施戰術性停火。

內唐亞胡首談戰術停火：聯合國不再有藉口稱人道援助進不去

以色列國防軍27日宣布，自當地時間當天起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火」，以利人道援助行動。英國BB...

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將...

隔數十年 莫斯科恢復直飛平壤航班

俄羅斯當局表示，自廿七日起，將有俄國莫斯科飛往北韓（簡稱朝）平壤的直飛客運航班。根據俄國的航空部落格，這是自一九九○年代...

自民黨茂木敏充要石破茂下台 黨內逼宮恐加速

自民黨籍日本前外務大臣、經濟產業大臣、黨前幹事長、現任眾議員茂木敏充廿六日在自己的ＹＴ頻道節目表態說，自民黨自去年十月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。