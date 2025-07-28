台灣若發生戰事 英國防相：已做好在太平洋作戰準備

英國國防大臣希利（John Healey）接受媒體訪問表示，如果台灣發生戰事，英國已經做好在太平洋地區作戰的準備。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，英國航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）正停靠澳洲北部港市達爾文（Darwin）參加美國等盟邦參與的軍演，希利登上航艦，同行的還有澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。

每日電訊報詢問希利，英國正在採取哪些措施幫助台灣等國家來應對中國可能升級的軍事行動。

希利回答說：「如果我們必須一如過往攜手作戰，澳洲和英國是願意並肩而戰的國家。我們共同演習，透過聯合演習且做好更充分的作戰準備，我們攜手合作嚇阻更有力。」

希利此番言論，為英國官員就是否參與該地區潛在戰爭這項問題所發表最強硬措辭之一。

然而，希利表示，他只是「概括而論」，英國更希望看到印太地區的任何爭端都能「和平」且「透過外交」解決。

他還提到：「我們透過實力維護和平，而我們的實力來自我們的盟邦。」

希利承認，印太地區面臨的「威脅」正在加深。中國軍隊占領該地區有主權爭議的島礁，且被指控恫嚇鄰國。

「威爾斯親王號」航艦打擊群搭載F-35戰機，已從新加坡駛往澳洲北部，之後會前往日本，屆時可能會靠近台灣。

英國政府過去一直避免評論如果爆發衝突是否會介入其中。英國皇家海軍在印太地區有兩艘常駐巡邏艦。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本月稍早被媒體問到，如果爆發衝突，澳洲是否會跟美國及其他盟邦聯手反擊中國，但他拒絕評論。

英國政府在今年稍早發布的國家安全戰略（National Security Strategy）中承認，「台灣周邊特別有局勢升高的風險」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）也登上「威爾斯親王號」，他先前曾指出，英國計劃在台灣海峽執行更多航行自由行動。

英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）上個月穿越台灣海峽，此舉受到台灣方面的讚揚，中國則是強烈批評。

英國可能正加強對印太地區的關注之際，希利還被問到英國是否會跟台灣進行更正式的接觸，他回覆說「英國對台灣的態度沒有改變」。