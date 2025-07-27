自民黨茂木敏充要石破茂下台 黨內逼宮恐加速

自民黨籍日本前外務大臣、經濟產業大臣、黨前幹事長、現任眾議員茂木敏充廿六日在自己的ＹＴ頻道節目表態說，自民黨自去年十月以來，已在眾議員、東京都議員及參議員選舉三連敗；為了本黨的重生，必須藉由更動包含黨魁的主要成員，（展現出）今後重新振作的姿態。

日媒報導，這番話是公開要求兼任黨總裁（黨魁）的日本首相石破茂下台負責，也是參加去年九月黨總裁選舉的其他八位候選人中開第一槍的黨內菁英。

茂木曾任已解散的茂木派會長，外界認為，在他表態後，黨內對石破的「逼宮」可能加速。自民黨高層計畫廿八日召開國會兩院議員懇談會。舊茂木派和舊安倍派部分議員為了就敗選結果對石破究責，發起連署要求舉行兩院議員全體會議。

茂木在該節目中強調，失敗原因是自民黨沒有向選民描繪日本的未來願景。他強調，「這樣下去自民黨是不可能出頭的。黨若在政策上不改弦更張，那（接下來）情況會很嚴峻」。

茂木還以在此次參議員選舉席次大增的國民民主黨和參政黨為例，「我認為，這兩黨（在選戰期間）闡述（國家的）理想及大方向，獲得很多年輕人的共鳴」。