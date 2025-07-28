隔數十年 莫斯科恢復直飛平壤航班

俄羅斯當局表示，自廿七日起，將有俄國莫斯科飛往北韓（簡稱朝）平壤的直飛客運航班。根據俄國的航空部落格，這是自一九九○年代中期以來，俄朝兩國首都間首度有定期航班。當天適逢北韓國定假日「戰勝節」，旨在慶祝一九五三年韓戰停戰。

機場時刻表顯示，首飛航班為莫斯科的謝列梅捷沃國際機場晚間七時（台灣時間廿八日零時）起飛。

俄朝六月才恢復莫斯科和平壤間的鐵路客運。北韓官媒朝中社廿七日報導，北韓領袖金正恩矢言贏得反帝國主義及反美鬥爭。

俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）廿七日報導，這班八小時的飛行將由美國波音７７７-２００ＥＲ客機執行，最多可搭載四四○名乘客。機票起價為四萬四七○○盧布（約台幣一點六七萬元），首飛航班的機票也很快售罄。

俄國聯邦航空運輸局已批准俄國北風航空每周營運兩班往返莫斯科與平壤的航班。但俄國交通部聲明，目前該航班每月先只營運一班，以助穩定客源。在開通莫斯科直飛平壤航班前，俄朝間唯一的直飛航線，是北韓唯一的航空公司高麗航空每周三次飛往俄國遠東地區海參崴的航班。

路透廿七日報導說，這又一次反映俄烏戰爭二○二二年爆發後，俄朝這兩個前共產國家盟友關係改善。烏克蘭及其西方國家盟友指控平壤提供俄軍火砲及彈道飛彈，但俄朝均否認。北韓向俄派逾萬名兵力及武器支援侵烏行動。金正恩七月重申，北韓準備無條件支持俄國旨在解決烏克蘭衝突的作為。