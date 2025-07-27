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緩解加薩飢荒 以軍宣布人道停火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
加薩人道危機持續惡化。圖為廿七日當地巴勒斯坦人扛著人道援助車隊運來的麵粉回家。（法新社）
加薩人道危機持續惡化。圖為廿七日當地巴勒斯坦人扛著人道援助車隊運來的麵粉回家。（法新社）

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以軍廿七日宣布，基於人道考量，將自當天起在加薩三個指定區域的軍事行動中實施戰術性停火。

以軍在加密通訊軟體ＴＧ聲明，將在沒有積極作戰的地區實施戰術性暫停，包括加薩的馬瓦希、迪爾巴拉和加薩市，每天自上午十時至晚間八時，直至另行通知。

該聲明還寫道，指定的安全通道也將永久設立，以確保人道救援車隊能安全通行，開放時間為每天清晨六時至晚間十一時。

在外界近幾月來持續提醒以色列限制人道援助進入加薩，恐造成當地出現飢荒後，以軍終於宣布暫停部分戰鬥。近幾周來數百名巴勒斯坦人在試圖領取援助物資時命喪以軍官兵槍下，引發包含以色列盟友的國際社會強烈批評。

以軍廿六日也聲明，將恢復開放空域，允許人道援助空投進入加薩，以因應當地愈來愈惡化的飢荒危機；人道空投行動將在以色列國防部「領土內政府活動協調局」（ＣＯＧＡＴ）與以色列空軍主導下，和國際援助機構和其他以軍部隊配合執行。

阿拉伯聯合大公國廿六日宣布，將重啟援助空投行動；英國也說將與約旦等夥伴合作提供協助。阿聯外長阿布杜拉在社群媒體Ｘ寫道，「加薩的人道處境已達危急且前所未見的程度；我們會確保必要援助物資送達最需要的民眾手中，無論是透過陸路、空運或海路。空投行動將再次恢復」。

外界則高度懷疑空投行動是否有辦法分派足夠糧食，以解決加薩兩百多萬名居民正深陷的飢荒問題，因此要求以色列放行更多車隊走陸路運輸。路透廿六日則引述巴勒斯坦消息人士報導，援助物資已開始空投進入北加薩。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）負責人拉扎里尼提醒，空投既昂貴又沒效率，甚至恐害死飢餓的平民。

埃及官媒開羅新聞廿七日在Ｘ平台寫道，埃及援助卡車已開始經由南加薩的拉法關卡進入加薩，並附上車隊行駛在邊境地區的短片。

聯合國 加薩走廊 以巴衝突

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