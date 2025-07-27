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內唐亞胡首談戰術停火：聯合國不再有藉口稱人道援助進不去
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以色列國防軍27日宣布，自當地時間當天起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火」，以利人道援助行動。英國BBC報導，以色列總理內唐亞胡首度評論以軍宣布的增進人道援助措施，稱一直有讓人道援助進入加薩的安全路線，今天是正式的，還說聯合國不再有藉口稱人道援助無法進入加薩。
在一段影片聲明中，內唐亞胡表示，儘管以色列持續在加薩戰鬥及和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判，以色列還是必須允許「最低限度」人道救援物資進入加薩。
內唐亞胡說，以色列一直都允許援助進入加薩，但補充說聯合國指責他的政府一手造成巴勒斯坦人面臨的危機。他表示：「有讓人道救援進入加薩的安全路線，一直都有，但今天是正式的，他們沒有藉口了。我們會持續戰鬥，持續採取行動，直到我們實現所有戰爭目標—直到完全勝利。」
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