2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲也得預備應對未來兩年恐面臨的「各種事態發展」。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，圖斯克（Donald Tusk）與北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍統帥（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）本月25日在華沙會談後不久，圖斯克便發表了上述談話。

圖斯克昨天訪問波蘭中部城市帕比亞尼采（Pabianice）時表示：「我預期（自格林克維奇）獲得精確資訊，而我也確實收到了，這意味著根據北約及美國的所有評估，俄羅斯跟中國最快將於2027年為全球衝突做好準備，也就是兩年內。」

他指出：「波蘭和歐洲，尤其是波蘭，必須為未來兩年的各種局勢發展做好準備。」

主要在波蘭與其他北約東翼國家領頭下，歐洲國家回應了美國要求歐洲為自身安全承擔更多責任的呼籲，承諾大幅增加軍費。

華沙當局也採取措施，協助人民應對可能爆發的大規模衝突，例如廣受宣傳的擴大軍事訓練，以及製作幫助民眾在戰爭下存活的指南。

然而，各國政府不只擔憂傳統戰爭爆發的風險。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭及其鄰國成為俄國「混合戰」（hybrid warfare）的目標，例如破壞、網路攻擊和惡意假訊息（disinformation）活動，這些事件通常頗嚴重，但未及全面戰爭程度。

最明顯的例子，或許是歐洲聯盟（EU）與俄羅斯及其盟友白俄羅斯所接壤東部邊境的危機。俄國與白俄被控蓄意加劇危機，將非洲跟亞洲移民引導至波蘭和波羅的海國家的陸地邊境。

圖斯克在帕比亞尼采發表講話時，談到波蘭東部邊境的局勢，正是俄羅斯為2027年全球衝突可能爆發做準備的證據。

格林克維奇一再警告，2027年恐是危機之年，可能與俄羅斯和中國爆發衝突。他25日曾至華沙，與圖斯克跟其他重要政府人士會面。