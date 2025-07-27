快訊

具俊曄長坐金寶山陪伴大S！網直擊他枯槁身影「天天都在」

億級大戶等雙賺！高資產存款比重暴增至47.4% 擁抱台幣計價債券基金

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

中央社／ 華沙27日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲也得預備應對未來兩年恐面臨的「各種事態發展」。路透
波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲也得預備應對未來兩年恐面臨的「各種事態發展」。路透

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲也得預備應對未來兩年恐面臨的「各種事態發展」。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，圖斯克（Donald Tusk）與北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍統帥（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）本月25日在華沙會談後不久，圖斯克便發表了上述談話。

圖斯克昨天訪問波蘭中部城市帕比亞尼采（Pabianice）時表示：「我預期（自格林克維奇）獲得精確資訊，而我也確實收到了，這意味著根據北約及美國的所有評估，俄羅斯跟中國最快將於2027年為全球衝突做好準備，也就是兩年內。」

他指出：「波蘭和歐洲，尤其是波蘭，必須為未來兩年的各種局勢發展做好準備。」

主要在波蘭與其他北約東翼國家領頭下，歐洲國家回應了美國要求歐洲為自身安全承擔更多責任的呼籲，承諾大幅增加軍費。

華沙當局也採取措施，協助人民應對可能爆發的大規模衝突，例如廣受宣傳的擴大軍事訓練，以及製作幫助民眾在戰爭下存活的指南。

然而，各國政府不只擔憂傳統戰爭爆發的風險。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭及其鄰國成為俄國「混合戰」（hybrid warfare）的目標，例如破壞、網路攻擊和惡意假訊息（disinformation）活動，這些事件通常頗嚴重，但未及全面戰爭程度。

最明顯的例子，或許是歐洲聯盟（EU）與俄羅斯及其盟友白俄羅斯所接壤東部邊境的危機。俄國與白俄被控蓄意加劇危機，將非洲跟亞洲移民引導至波蘭和波羅的海國家的陸地邊境。

圖斯克在帕比亞尼采發表講話時，談到波蘭東部邊境的局勢，正是俄羅斯為2027年全球衝突可能爆發做準備的證據。

格林克維奇一再警告，2027年恐是危機之年，可能與俄羅斯和中國爆發衝突。他25日曾至華沙，與圖斯克跟其他重要政府人士會面。

波蘭 衝突 美國 北約 統戰 北京 俄羅斯 烏克蘭 假訊息

延伸閱讀

2027年多國要小心？波蘭總理示警歐洲準備好與俄衝突 陸「武力攻台」說法頻傳

NBA／批評林書豪的前NBA球星又開火 放話列出200個比格林還強的人

NBA／勇士冠軍中鋒長文感性告別 第一時間是致電柯瑞與格林

NBA／看好鵜鶘交易前隊友波爾 勇士格林：還有很大成長空間　

相關新聞

以色列宣布戰術停火！加薩3地區每日人道休兵10小時

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍27日宣布，自當地時間27日起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火...

援助船韓達拉號駛向加薩 以色列部隊登船攔截

以色列表示，以色列部隊今天登上一艘由親巴勒斯坦行動組織自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition...

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

會議在即！歐盟執委會主席將與川普會談 為歐盟達成貿易協議

歐盟執委會主席范德賴恩今天將與美國總統川普會談，好為歐盟達成貿易協議。這份協議可能讓多數歐盟商品被美國徵收15%基準關稅...

出於「安全考量」俄羅斯取消海軍節閱兵 普亭：在工作氛圍中慶祝節日

俄羅斯政府今天宣布，一年一度的重要海軍閱兵式是出於「安全考量」才取消，但未具體說明面臨的威脅或疑慮

不畏大陸施壓！高雄尼布恩合唱團壓軸登場 勇奪東京合唱大賽金牌

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團今天如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。