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出於「安全考量」俄羅斯取消海軍節閱兵 普亭：在工作氛圍中慶祝節日

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯政府今天宣布，一年一度的重要海軍閱兵式是出於「安全考量」才取消，但未具體說明面臨的威脅或疑慮。圖為7月27日俄羅斯海軍日，俄羅斯總統普亭在聖彼得堡與民眾會面。法國新聞社
俄羅斯政府今天宣布，一年一度的重要海軍閱兵式是出於「安全考量」才取消，但未具體說明面臨的威脅或疑慮。圖為7月27日俄羅斯海軍日，俄羅斯總統普亭在聖彼得堡與民眾會面。法國新聞社

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俄羅斯政府今天宣布，一年一度的重要海軍閱兵式是出於「安全考量」才取消，但未具體說明面臨的威脅或疑慮。

俄國新聞通訊社引述克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導：「這跟整體情況有關。安全考量至關重要。」

這場閱兵式原本是海軍節（Navy Day）的亮點。在俄國，每年7月最後一個週日是海軍節，旨在向該國海軍官兵致敬。

原先安排軍艦及潛艦經過沿海城市聖彼得堡（Saint Petersburg），但聖彼得堡地方當局25日宣布閱兵取消，且未說明原因。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在一段影片訊息中露臉，讚揚參與烏克蘭軍事行動的俄羅斯水兵「勇敢」且充滿「英雄氣概」。

今天稍晚，他向參與「7月風暴」（July Storm）大規模海軍演習的俄軍發表視訊講話時則說道：「我們在工作氛圍中慶祝這個節日。」

7月風暴演習本週稍早在波羅的海、裏海、北極海及太平洋展開，普亭表示，共有150多艘艦艇、超過1萬5000名部隊人員參與。

俄國國防部今天公布，在一夜之間擊落100架烏克蘭無人機。其中至少10架被攔截的地方與聖彼得堡相去不遠。這波無人機攻勢也干擾聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）的運作。

海軍 風暴 俄羅斯

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