快訊

具俊曄長坐金寶山陪伴大S！網直擊他枯槁身影「天天都在」

億級大戶等雙賺！高資產存款比重暴增至47.4% 擁抱台幣計價債券基金

聽新聞
0:00 / 0:00

不畏大陸施壓！高雄尼布恩合唱團壓軸登場 勇奪東京合唱大賽金牌

中央社／ 東京27日專電
台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團27日如常發揮，晚間傳出捷報，以95.9的高分奪得民謠組金牌，由兩名代表接受評審頒獎。圖／尼布恩合唱團提供（中央社）
台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團27日如常發揮，晚間傳出捷報，以95.9的高分奪得民謠組金牌，由兩名代表接受評審頒獎。圖／尼布恩合唱團提供（中央社）

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團今天如常發揮，晚間傳出捷報，尼布恩合唱團以95.9的高分奪得金牌

第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，今天的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，包括高雄市興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小，以及尼布恩合唱團。同組也有2支來自中國的隊伍。

主辦單位昨天接獲抗議後，臨時通知台灣參賽隊伍，必須撤下會場第一生命音樂廳內懸掛的國旗，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成ChineseTaipei（中華台北）。

駐日代表處獲知後，昨晚緊急與合唱團及一同來日本的立法委員邱議瑩積極向主辦單位交涉，今天上午協商至賽前最後一刻；「日華議員懇談會」會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言，但是主辦單位最終仍決定將參賽名稱片面改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。

儘管經歷撤國旗事件，尼布恩合唱團上午比賽依舊拿出高水準表演，壓軸登場的表演感動全場。晚間傳出捷報，身為各大國際比賽常勝軍的尼布恩合唱團以95.9高分奪得金牌，第2名是印尼隊伍94.8分，第3名是菲律賓隊的93.8分。

尼布恩合唱團指揮陳俊志接受中央社訪問表示，這次比賽為期3天，前兩天在會場觀賽的時候，所有台灣隊伍都是被唱名「台灣」，會場旁邊也掛著各國國旗，但是比賽第2天中午突然接到主辦單位來信，告知第3天的比賽，「所有的台灣隊伍都要被稱為Chinese Taipei，然後我們的國旗要被拿掉」。「雖然對方是說需要請求我們的同意，但我們覺得這樣不太合理」，隨即向駐日代表處請求協助。

陳俊志表示，如果主辦單位想要遵循奧運制度，改成「中華台北」也許可以接受，「但是我們不能夠容許我們的國旗單獨被拿下來」，要拿就是全部一起。

他表示，雖然孩子們的心情受到影響，但如果雙方能夠達成妥協，還是希望孩子們能夠上台表演，因為只有上台了，台灣的文化才能被大家看見。這是台灣的軟實力，「軟實力被看見了、被肯定了，遠比一切都還重要」，很感謝在各界幫忙下，讓事情有完美句點。

陳俊志透露，其實有想過「如果國旗被單獨拿下來，那就不比了」，所幸最終是全部一起拿掉。比賽前，孩子們承諾會拿出最佳表現，他在指揮時也被他們的表演深深感動。完成這場完美演出後，「希望的東西不多，就是金牌而已」，最終也如願拿下。

親赴東京替尼布恩合唱團加油的立委邱議瑩這兩天也因為突發事件協助斡旋，很高興隊伍有好的成果。

她在臉書發文表示，「高雄六龜的孩子們，我們以你們為榮！雖然在昨天下午因爲大會受到中國的壓力把我們的國旗拿掉，名稱也必須改成ChineseTaipei（我們明明是高雄來的），但是在代表處不斷的溝通努力之下，你們站在舞台上，讓大家看到尼布恩的實力，也讓大家看到台灣！剛剛得知我們又拿到金牌，真的太令人感動了！孩子們謝謝你們療癒了我，也光耀了台灣！謝謝你們！」

國旗 金牌 日本 東京 中華台北

延伸閱讀

高雄警追查腳踏車失竊案 38歲男嫌拒捕自傷遭逮送辦

江蕙高雄8場告終！含淚唱未公開曲 背後原因曝光 全場起雞皮疙瘩

頂級KTV進駐高雄試營運 高雄KTV市場進入戰國時期

世大運陸搶選手賀電 他秀在國際城市拿國旗照抗議到底

相關新聞

以色列宣布戰術停火！加薩3地區每日人道休兵10小時

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍27日宣布，自當地時間27日起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火...

援助船韓達拉號駛向加薩 以色列部隊登船攔截

以色列表示，以色列部隊今天登上一艘由親巴勒斯坦行動組織自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition...

2027年恐成危機之年！波蘭總理喊話：中俄最快在這年為全球衝突做好準備

波蘭總理圖斯克與北大西洋公約組織高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能2027年為全球衝突爆發做好準備，因此波蘭與歐洲...

會議在即！歐盟執委會主席將與川普會談 為歐盟達成貿易協議

歐盟執委會主席范德賴恩今天將與美國總統川普會談，好為歐盟達成貿易協議。這份協議可能讓多數歐盟商品被美國徵收15%基準關稅...

出於「安全考量」俄羅斯取消海軍節閱兵 普亭：在工作氛圍中慶祝節日

俄羅斯政府今天宣布，一年一度的重要海軍閱兵式是出於「安全考量」才取消，但未具體說明面臨的威脅或疑慮

不畏大陸施壓！高雄尼布恩合唱團壓軸登場 勇奪東京合唱大賽金牌

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗。儘管賽前心情受到影響，但來自高雄的尼布恩合唱團今天如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。